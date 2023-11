V Torinu bodo tenisačem podelili zelo veliko denarja

Teniška sezona na najvišji ravni se končuje s finalnim turnirjem osmerice najboljših na lestvici ATP, ki letos poteka v Torinu. Novak Đoković si je že s prvo zmago nad Holgerjem Runejem zagotovil, da bo leto končal kot št. 1 na svetovni lestvici, z uspehom v Torinu pa bi močno popravil tudi svoje stanje na bančnem računu. Finalni turnir osmerice ponuja daleč največjo nagrado za zmagovalca, višjo tudi od nagrad na turnirjih za grand slam.

Osem igralcev si bo v Torinu razdelilo kar 15 milijonov dolarjev težak nagradni sklad, že sama uvrstitev na turnir je osmim najboljšim prinesla po 325.500 dolarjev. Vsaka zmaga v skupinskem delu velja 390.000 dolarjev, v polfinalu si z uspehom lahko najboljša v Torinu priborita še dodatnega 1,1 milijona dolarjev, zmaga v finalu pa bo za zaključek sezone nekoga nagradila še z 2.201.000 dolarji.

4,8 milijona dolarjev zaslužka

Številke so za teniški svet izjemne, če bi nekomu, denimo Đokoviću, uspelo dobiti prav vse tekme na turnirju, bi zaslužil kar 4,8 milijona dolarjev. To je rekordna nagrada v teniškem svetu. Zmagovalec Wimbledona denimo prejme slabe 3 milijone zelencev, z zmago na US Opnu je Đoković zaslužil še nekaj tisočakov več, zmaga na Roland-Garrosu prinese 2,5 milijona dolarjev, zmaga na prvem grand slamu sezone v Avstraliji pa 2 milijona.

Razlika do zaključnega turnirja je očitna, če se na severu Italije za Srba razplete po željah, bo letos z nagradami zaslužil več kot 17 milijonov dolarjev. Približno enako je Goran Dragić v Miamiju zaslužil v sezoni 2017/18, ko je bil med boljšimi igralci v ligi NBA, a vendarle ni sodil med zvezdnike. V povsem drugo kategorijo pa sodi Luka Dončić, ki bo letos zaslužil dobrih 40 milijonov dolarjev.