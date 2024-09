V Stožicah ob koncu tekme rezultat ...

Slovenska moška nogometna reprezentanca je na prvi tekmi skupine 3 lige B v ligi narodov v Stožicah remizirala proti Avstriji z 1:1 (1:1). Slovenske nogometaše tekma drugega kroga čaka v ponedeljek, ko bodo v Ljubljani gostili še Kazahstan.

Izbranci Matjaža Keka so po uspešnem poletju, ko so se na evropskem prvenstvu v Nemčiji prebili do osmine finala, pred domačimi navijači dočakali naslednji preizkus, začetek nove izvedbe lige narodov. Tudi tokrat so del drugorazredne lige B, potem ko so si v prejšnji izvedbi (2022/23) s tretjim mestom v skupini priigrali obstanek.

Za uvod so se slovenski nogometaši (52. na lestvici Mednarodne nogometne zveze) pomerili z najvišje uvrščeno ekipo te skupine Avstrijo (22.), ki je prav tako na EP izpadla v osmini finala. S severnimi sosedi so se Slovenci nazadnje merili v kvalifikacijah za EP leta 2019, takrat so obe tekme dobili Avstrijci.

Uvodno dejanje te skupine je v Almatyju pripadlo Kazahstancem in Norvežanom, dvoboj se je kljub pritisku gostov končal brez golov. Slovenci so tako po remiju proti favorizirani Avstriji prišli do prve točke, vse ekipe v tej skupini pa so izenačene na eni točki.

S sredine igrišče so Avstrijci odločno krenili in že v nekaj sekundah je Marko Arnautović streljal mimo gola. Kljub temu so Slovenci, danes jih je vodil Kekov pomočnik Boštjan Cesar, saj slovenski selektor služi kazen rdečega kartona s tekme osmine finala na EP proti Portugalski, spodbudno začeli tekmo.

Benjamin Šeško zadel

Prvo resnejšo priložnost je imel po kombinaciji Sandija Lovrića in Petra Stojanovića slednji, a je žoga zletela mimo desne vratnice. Toda romunski sodnik Radu Petrescu je nato po slovenskem protestu odšel na ogled videoposnetka in pokazal na enajstmetrovko, saj je žoga v roko zadela Philippa Mweneja. To je za slovensko vodstvo unovčil Benjamin Šeško.

Nekaj minut po zadetku je igra Slovenije še naprej lepo tekla, gostje so prvič resno zagrozili šele v 27. minuti, strel Marcela Sabitzerja, ki je šel preveč po sredini, je zaustavil Vidovšek. Ta je danes branil namesto kapetana Jana Oblaka, ki še ni nared po virozi. Je bil pa slovenski vratar nemočen že v naslednji akciji, po podaji Mweneja ga je s prefinjenim strelom za izenačenje premagal Konrad Laimer.

Za tem so bili Avstrijci podjetnejši, nekoliko bolj so pritisnili, Slovenci pa so iskali protinapade. Po enem izmed kotov je z razdalje Erik Janža nameril mimo, tik pred odmorom pa je Arnautović z glavo meril previsoko.

Po odmoru

Po odmoru so bili Avstrijci bolj odločni, a so Slovenci kmalu vzpostavili razmerje moči. V nadaljevanju so gostje le stopili bolj na žogo, a pravih priložnosti v tem delu ni bilo. Sabitzer je znova streljal v naročje Vidovška, Arnautović pa z glavo mimo.

V 77. minuti je prvo lepo akcijo Slovenije v drugem polčasu zaključil rezervist Jan Mlakar, vendar je bil z desne strani premalo natančen. Na drugi strani je po akciji iz kota novo priložnost zapravil Sabitzer.

Pred koncem je Stojanović zaposlil še enega rezervista Žana Celarja, toda tudi on z desne strani ni bil natančen in ostalo je pri delitvi točk.