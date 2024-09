Polčas se je v Stožicah zaključil z izidom 1:1

Slovenija v rangu B v skupini C igra proti Avstriji. Prvi polčas prve tekme v ligi narodov 2024/25 v Stožicah se je zaključil z izidom 1:1.

V prvih desetih minutah so imeli več žoge Avstrijci, v 13. minuti pa je Benjamin Šeško sprejel žogo v kazenskem prostoru gostov, vrnil do Petra Stojanovića, ta pa je z diagonalnim strelom za pol metra zgrešil vrata, a je pred tem zadel Phillippa Mweneja. Posredoval je Var, sodnik si je ogledal posnetek in pokazal na belo točko in Šeško je zadel iz enajstmetrovke.

Po vodstvu so Avstrijci izenačili.