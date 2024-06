V Münchnu bodo​ zrušili Amsterdam

Kaj lahko pričakujemo od čete selektorja Matjaža Keka v Nemčiji, kaj čaka slovenske nogometaše v dvobojih z Dansko, Srbijo in Anglijo in kakšne možnosti za presenečenje imajo Slovenci na euru 2024? Slovenski nogometaši bodo nastanjeni v Wuppertalu, v neposredni bližini stadiona v Kölnu, kjer bodo odigrali zadnjo tekmo rednega dela proti Angliji. Toda še prej bo treba preživeti bitki z Dansko v Stuttgartu (nedelja, 18.00) in Srbijo v Münchnu (20. 6., 15.00). Vse tri tekme bodo v Nemčiji spremljali nogometni specialist Gorazd Nejedly, dolgoletni poznavalec nemških razmer Siniša Uroševič in urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik.

»V Nemčiji pričakujem dober odpor Slovenije vsem trem tekmecem, to bi bila ocena po zadnjih prijateljskih tekmah, v katerih so me Srbi, Danci in Angleži prepričali bolj kot mi,« je v zadnji epizodi podkasta VAR ocenil Nejedly in dodal: »Danska je močnejša kot leta 2021, ko je igrala v polfinalu eura. Ta Anglija bi morala imeti na računu že dve lovoriki, morda se ji bo izšlo prav letos. Ne vem, kje bi se mi lahko merili z njimi in upali na senzacijo.«

Fotograf Leon Vidic, Jernej Suhadolnik, Gorazd Nejedly in Siniša Uroševič bodo v Nemčiji iskali zgodbe za bralce Slovenskih novic. FOTO: Blaž Samec

Danci in Angleži kontinuirano nastopajo na velikih tekmovanjih, izpostavlja favorita skupine Uroševič in omenja Dance kot resno ekipo, ki premore odlično podporo doma in na tujem, njeni igralci imajo vidne vloge v tujih klubih in močnih ligah. »Srbija pa je pokazala različna obraza: na Dunaju je bila v prvem polčasu potolčena, na Švedskem pa učinkovita, gole so zabijali njeni dolgoletni ključni igralci – Sergej Milinković Savić, Dušan Tadić in Aleksandar Mitrović,« je dodal Uroševič.

Žvižgi Southgatu

»Angleški selektor Gareth Southgate je v zadnjih dneh slišal tako žvižge navijačev kot nezadovoljstvo nekaterih igralcev, ki resda 'ne želijo biti imenovani' – ker se je odpovedal trem zvezdam Rashfordu, Grealishu in Maguireju. Pritisk nanj in fante bo zdaj še večji, ekipa je mlada, to ni preprosto,« je ocenil Suhadolnik.

Kako nadomestiti razliko v kakovosti? Angleški in danski selektor Southgate in Kasper Hjulmand premoreta več analitikov in pomočnikov, toda Matjaž Kek je bolj premeten, zvit in inteligentnejši, je prepričan Suhadolnik. »Glavna naloga v nedavnih tekmah z Armenijo in Bolgarijo je bila preživeti in čim več skriti pred tekmeci. Na euru bomo videli drugačno Slovenijo,« je prepričan.

Kaj lahko pričakujemo na EP? »Govoril sem z visokim uradnikom münchenske policije, to bo res vrhunski dogodek, država bo živela s tem,« je zatrdil Uroševič, Nejedly pa dodal: »Že lep čas nismo videli tekme, na kateri imata dve ekipi tako veliko skupnih navijačev – to bo derbi Srbija vs. Slovenija. Pričakujem rekord po številu Slovencev na tujem, padel bo tudi Amsterdam, ki je pritegnil 10.000 naših rojakov.«