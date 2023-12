V istanbulskem kotlu ne bo ranjenega Zajca

Elitna nogometna prvenstva širom Evrope so letos na slabi polovici tekmovanja zelo izenačena, posledično pa vsak konec tedna spremljamo nekaj razburljivih derbijev, ki odločajo o vrhu lestvice.

Girona bo šampionske ambicije preizkusila na katalonskem derbiju, Bayer v Stuttgartu, zelo zanimivo pa bo v Birminghamu, kjer Aston Villa po odmevnih skalpih Tottenhama in Manchester Cityja samozavestno pričakuje še vodilni Arsenal.

Derbiji v turški prestolnici so paša za oči vsakega vročekrvnega navijača. V kotel se na gostovanju pri Bešiktašu s Fenerbahčejem ne bo podal Miha Zajc, po dodatnih pregledih zdravniško osebje sumi, da je pri slovenskem vezistu prišlo do hernije diska in da nima težav z mišico, kot so sklepali pred tem. Derbi s tretjeuvrščenim Bešiktašem bo Zajc izpustil, vseeno pa ima Fenerbahče dovolj adutov, predvsem razigrana Balkanca Dušana Tadića in Edina Džeka, da na gostovanju opravi s črnimi orli. V prid gostom govori tudi tržna vrednost ekip: Bešiktaš 130 mio € vs Fenerbahče 200 mio evrov.

Napadalno razpoloženi

V Birminghamu se strasti po izvrstni sredini predstavi Aston Ville in zmagi nad prvaki z 1:0 še niso polegle. Villa je nadigrala Manchester City, razmerje v strelih je bilo kar 22:2 za domačine, City je zadnji strel zabeležil v 11. minuti! Izvrstno delujta predvsem obramba in sredina ambiciozne ekipe Unaia Emeryja, ki je na Villa Parku zabeležila že 14 zaporednih zmag. Zdaj jo čaka še dvoboj z vodilnim Arsenalom.

V goste k Borusii Dortmund prihaja napadalno razpoloženi Leipzig, pri katerem izstopata Lois Openda in Xavi Simmons. Benjamin Šeško bo tekmo skoraj zagotovo začel na klopi za rezervne nogometaše, enako velja za Kevina Kampla, oba si priložnost v drugem polčasu lahko obetata predvsem, če bo Leipzig lovil zaostanek.