V boj s stresom brez Krkinih tablet

Za košarkarji Krke je turbulentna sezona 2022/23, med katero so osvojili prvo mesto na zaključnem turnirju 2. lige ABA in se že po enem letu odsotnosti vrnili med najboljše v regiji, toda v slovenskem prvenstvu in pokalu so se poslovili v polfinalu. Za naslednje mesece so si zastavili jasne cilje: na domači sceni želijo iztržiti več kot lani, v 1. ligi ABA pa se bodo poskušali na daleč ogniti stresnim trenutkom ob boju za obstanek do zadnjega kroga. Zato ji bodo namenili posebno pozornost, prva priložnost bo ponedeljkovo gostovanje pri FMP.

Regionalne uvrstitve Novomeščanov v zadnjem desetletju so zgovorne. Po osvojitvi 7. mesta v sezoni 2013/14 in 9. leto dni pozneje so vedno plesali po robu. Dvakrat (v letih 2017 in 2022) so celo izpadli, a se hitropotezno vrnili, leta 2020 jih je rešil izbruh pandemije koronavirusa, saj so bili ob prekinitvi tekmovanja pred zadnjim krogom zadnji. Ob nenehni živčni vojni je tudi glavnemu pokrovitelju kluba začelo zmanjkovati blažilnih učinkovin, zato bi se radi v novi sezoni ustalili v bližini sredine lestvice lige ABA, v kateri vidijo SC Derby, FMP in Zadar, tik pod njo pa poleg Krke še Mego, Split, Cibono, Mornar iz Bara in Borac.

Za čim varnejšo plovbo bo tudi letos skrbel trener Gašper Okorn, ki je v poletnih mesecih dopolnil kader s petimi novimi košarkarji. Prvi adut moštva v zadnjih treh sezonah Rok Stipčević se je namreč pri 37 letih upokojil, klub so zapustili še Radosav Spasojević, Mate Vucić, Andrej Stavrov in Martin Jančar Jarc. Nadomestili so jih branilca Niko Bačvić (lani Helios) in Isaiah Cousins (Hapoel Haifa), krilna centra Marko Radovanović (Cedevita Olimpija) in Jairus Hamilton (univerza Zahodni Kentucky) ter center Zena Edosomwan (Helsinki Seagulls), ki bodo poskušali po najboljših močeh pomagati staroselcem.

Trener je optimist

Med njimi ima največ izkušenj organizator Jan Špan, občasni reprezentanti Jurij Macura, Leon Stergar, Miha Škedelj in Robert Jurković ter Miha Cerkvenik pa želijo najti pot k čim večji stanovitnosti in hkrati unovčiti mlado kri, saj so stari v razponu od 21 do 24 let.

»Sezono pričakujem z optimizmom. V uvodnih krogih lige ABA bomo resda morali prestati kar nekaj težkih preizkušenj. Začeli bomo na gostovanju pri FMP, nato pa se pomerili z branilcem naslova Partizanom, Budućnostjo in Zadrom ter pogumno nadaljevali. Še naprej želimo ponujati veliko priložnosti domačim igralcem, saj imajo nekateri potencial za igranje na višji ravni. Razumem, da nas pred začetkom drugi vidijo kot 14. zasedbo v regionalni eliti, toda mi tega ne smemo priznati,« ocenjuje Gašper Okorn.