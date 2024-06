Tudi v Rim po kolajno

Tik pred začetkom evropskega prvenstva v atletiki se je muhasto majsko vreme poslovilo, slovensko odpravo je ob prihodu v Rim pričakalo pravo poletno vreme s temperaturami, ki so se povzpele prek 30 stopinj Celzija. Prvi vrhunec atletske sezone, šampionat stare celine, bi na slovitem olimpijskem štadionu v Rimu utegnil prinesti nove slovenske podvige in (vsaj) eno kolajno.

Prvo ime 22-članske odprave, ki bo branila slovenske barve v Rimu, je Kristjan Čeh, ki brani srebrno odličje z zadnjega EP 2022 v Münchnu. »Dobro sem pripravljen, treningi so potekali po pričakovanjih, fizično sem v dobri formi, tehnično se še sestavljam. Toda EP prihaja v pravem času, da bom imel tu lahko dobro tekmo,« je optimističen 25-letni Čeh, ki se je na EP pripravljal v Estoniji, kjer preživi večino časa.

Najboljši prihajajo iz Evrope, torej med SP in EP ni razlike.

Čeh v zadnjem obdobju diska ni metal na vrhunski ravni, po zmagi na uvodni tekmi poletne sezone v Dohi je bilo sedmo mesto v Marakešu in peto na generalki za EP v Oslu manj od pričakovanj, z meti okrog 65 metrov prav tako ni dosegel daljav, s katerimi bi na evropskem prvenstvu lahko segel med nosilce odličij. »Svetovni vrh v disku je v zadnjih letih vse boljši, vsi najboljši prihajajo iz Evrope, tako da med SP in EP ni razlike. Glavna favorita sta svetovni rekorder Mykolas Alekna in olimpijski ter svetovni prvak Daniel Ståhl,« glavna konkurenta izpostavlja Čeh. Kolajn za vse ne bo dovolj, a vodja stroke pri atletski zvezi Lado Mesarič verjame v uspeh: »Računamo vsaj na eno kolajno, mogoče še na kakšno, ter na pet finalnih uvrstitev. Lahko se zgodi še kakšno presenečenje.«