Tudi v Lahtiju najzanesljivejši Peter Prevc

Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft (283,1 točke) je zmagovalec svetovnega pokala v Lahtiju, ki je nadomestil odpadlega iz Sappora. Drugi je bil najboljši skakalec minule zime, Norvežan Halvor Egner Granerud (268,2). V finalu je zelo dobro nastopil prvi mož slovenske olimpijske ekipe Peter Prevc (258,5), ki je s 15. napredoval na 8. mesto.

V ospredju je po prvi seriji presenetljivo vodil Avstrijec Ulrich Wohlgenannt, katerega najboljši dosežek v svetovnem pokalu pred današnjo tekmo je bilo 22. mesto iz Innsbrucka. V finalu ni zdržal, a je s šestim mestom vseeno prišel do uspeha kariere.

Do svoje že 23. zmage v svetovnem pokalu in druge v sezoni je tako prišel njegov rojak, drugouvrščeni po prvi seriji Kraft, ki se je po številu zmag v pokalu zdaj izenačil s slovenskim šampionom Petrom Prevcem.

Dolg in zanimiv dan

»Danes je bil v Lahtiju kar dolg in zanimiv dan. Najprej smo imeli le en trening-skok, nato so nam zaradi močnega sneženja odpadle kvalifikacije. Takoj je bila na vrsti tekma. Kar dobro sem se zbral. Prvi skok ni bil ravno najboljši, drugi pa je bil pravi finalni, ko sem napredoval za kar nekaj mest in sem z uvrstitvijo zadovoljen,« je dejal Peter Prevc.

Cene Prevc (256,3), po prvi seriji deseti, se je v finalu v močnem sneženju, zaradi katerega so danes odpadle kvalifikacije, uvrstil tik za starejšim bratom Petrom Prevcem na deveto mesto. »Že Peter je povedal vse glede današnjega dogajanja. Kar se tiče mojih skokov, se pa rezultatsko vidi, da sem na treningu najbolje odletel, na tekmi pa sta bila skoka vrhunska, a tisto malo mi je zmanjkalo in zato me je 'našišal'. Jutri pa 'gas', naredimo poskusno in smo morda v boju za lepa mesta,« pa je napovedal Cene Prevc.

Medtem pa sta Timi Zajc (241,6), 16. po prvi seriji, in Žiga Jelar (227,4), 19. po polovici, v finalu nazadovala na 20. oziroma 27. mesto. Med dobitnike točk pa se je na svoji prvi tekmi svetovnega pokala to zimo prebil tudi Anže Semenič (213,6), ki je končal na 29. mestu. Že v prvi seriji je nastope končal olimpijec Lovro Kos, katerega dosežek je zadoščal za končno 42. mesto.

V Lahtiju sicer ne nastopa najboljši Slovenec to zimo Anže Lanišek, ki je zaradi prehlada ostal doma. S petega mesta skupno je po današnji tekmi zdrsnil na šesto.

Jutri še ekipna tekma

V rumeni majici je še naprej Nemec Karl Geiger (1234 točk), danes peti, ki vodi pred danes sedmim, Japoncem Ryoyujem Kobayashijem (1222) na drugem mestu, tretji je Granerud (990). Od Slovencev je poleg Laniška v najboljši deseterici še Cene Prevc (465) na devetem mestu.

Skakalce v soboto na tem finskem prizorišču čaka moštvena tekma, na kateri bodo olimpijski podprvaki iz Pekinga 2022 med favoriti za zmago.