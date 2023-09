Tudi s Kobejem do rekorda

Težko je poiskati prave besede za presežke, ki jih Novak Đoković uprizarja na teniških igriščih. Na US Opnu je po zanesljivi zmagi s 3:0 proti Danilu Medvedjevu, ki je bila v zraku le v maratonskem drugem nizu, osvojil še svoj 24. turnir za grand slam in izenačil absolutni rekord Margaret Court. »Igral bom še kakšnih 23, 24 let,« se je po zmagi šalil Đoković, ki je tokrat dobil tudi naklonjenost ameriške publike.

Najboljši teniški igralec moderne dobe je imel v New Yorku vedno vlogo »zlikovca«, publika je stiskala pesti za Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, prav veliko simpatij pa Srbu niso naklonili. Po porazu v finalu leta 2021, ko mu je prav Medvedjev v finalu preprečil pot do zmage na vseh štirih turnirjih za grand slam v istem letu, je publika vendarle stopila tudi na stran Đokovića, ki je tudi v nedeljskem finalu na igrišče pritekel ob huronskem navdušenju občinstva.

Miselnost mambe

V prvem nizu se je včasih zdelo, kot da lebdi nad tlemi, s takšno lahkoto je udarjal teniško žogico in povsem prevladoval na igrišču, Medvedjevu je pustil tri igre. Rus je delal veliko napak, v drugem pa se je vendarle zbral in svojo obrambo globoko za zadnjo črto dvignil na precej višjo raven. Z dolgimi rokami in osupljivim sprintom pri 198 centimetrih je Đokovića pripeljal do roba. Srb je bil po vsaki maratonski točki na robu z močmi, v podaljšani igri pa je kot že tolikokrat vključil svoj ubijalski instinkt in ga zaključil v svojo korist. Le enkrat doslej, pred 13 leti, je Đoković zapravil vodstvo z 2:0 v nizih in vsem na igrišču Arthurja Asha, vključno z Medvedjevom, je bilo jasno, da bo Novak Đoković zmagovalec OP ZDA z letnico 2023.

Đoković je oblekel majico s številko 24 na hrbtu in s sliko Kobeja Bryanta na prsih. »Kobe je bil moja inspiracija, včasih mi je bil kot mentor, še posebej veliko sva se pogovarjala po moji poškodbi leta 2018. Tokrat sem v najtežjih trenutkih razmišljal o tem, kaj bi naredil Kobe, tudi meni je pomagal njegov Mamba Mentality. Drugi niz bi najbrž moral izgubiti, Danil je bil izjemen,« je miselne procese v ključnih trenutkih tekme opisal 36-letni Srb. Znan je po svojih motivacijskih prijemih, tokrat je moč za podvig črpal tudi iz misli na pokojnega košarkarskega genija.