Trije zagrebški junaki pri nas

Povsem razumljivo je, da je nogometno kolesje v naši južni soseščini, deželi svetovnih podprvakov z zadnjega mundiala v Rusiji 2018, pogosto na zelo visokih obratih. Že ta teden je ponudil veliko: od novih fotografij nastajajočega super modernega stadiona v Osijeku prek končne sodbe za brata Mamić zaradi umazanih denarnih poslov pri prodaji nogometašev Dinama v tujino in nazadnje do sanjske predstave prav tega kluba proti Mourinhovemu Tottenhamu. Trije od junakov zagrebške pravljice bodo v kvalifikacijah za SP s hrvaško reprezentanco v sredo gostovali v Ljubljani. Zelo zgodaj, dober teden pred slovenskim selektorjem Matjažem Kekom, je Zlatko Dalić, prvi mož hrvaške klopi, razgrnil seznam reprezentantov za gostovanje pri nas ter nato še za tekmi na Reki proti Cipru in Malti. Že bežen pogled razkriva spet pravo paleto zvezdnikov z izkušnjami iz vodilnih evropskih klubov z Luko Modrićem na čelu​, pred dnevi enim od junakov Realove zmage proti Iličićevi Atalanti, sicer pa najboljšim nogometašem omenjenega SP 2018. Resda se je zataknilo glede prihoda na reprezentančni zbor dveh Interjevih asov, Marcela Brozovića in Ivana Perišića, saj jima pri klubu zaradi štirih okuženih nogometašev, med njimi tudi našega Samirja Handanovića, ne dovolijo odhoda iz Milana. Pri hrvaški zvezi pa so že strnili moči, se povezali tako s črno-modro pisarno kot tudi italijansko zvezo ter bodo storili vse za njun prihod. Kot v letu 1967 Toda tudi ob morebitni odsotnosti omenjenih dveh nogometašev ima ta Hrvaška še naprej zelo močno zasedbo, očitno pa je zelo konkurenčen tudi domači državni prvak Dinamo. Po sanjski predstavi proti Tottenhamu, v kateri sta glavni vlogi pripadli trikratnemu strelcu Mislavu Oršiću ter zelo zanesljivemu Dominiku Livakoviću v vratih, so zdaj zagrebški modri v četrtfinalu evropske lige, tisti starejši nostalgiki ta rod primerjajo s tistim iz leta 1967, ki je osvojil pokal velesejemskih mest, pravzaprav predhodnico pokala UEFA in nato današnje evropske lige. V finalu so takrat Zagrebčani ugnali Leeds United, pred tem pa Eintracht Frankfurt po zaostanku iz Nemčije z 0:3 in nato zmago v Maksimirju s 4:0. Junaki tistega časa Stjepan Lamza, Slaven Zambata ali denimo vratar Zlatko Škorić (med letoma 1969 in 1971 je branil za Olimpijo) so bili za kibice prav to, kar so danes trije Dalićevi izbranci iz zagrebškega kluba: ob omenjenih Livakoviću in Oršiću še Bruno Petković. Slednji resda doslej med napadalci še ni imel tako pomembne vloge kot denimo Andrej Kramarić (Hoffenheim) in Ante Rebić (AC Milan), toda tudi v reprezentančnem dresu je že opozoril nase, denimo ob hrvaški zmagi s 4:0 pred poldrugim letom na Slovaškem. Dalić pa je včeraj naknadno prvič k izbrani vrsti povabil še Kristijana Lovrića iz domačega prvoligaša Gorice – s 15 goli je trenutno vodilni strelec hrvaškega prvenstva.

