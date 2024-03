To pa je moralo boleti: poglejte, kako ga nokavtiral (VIDEO)

Nekdanji boksarski svetovni prvak v težki kategoriji Anthony Joshua je prepričljivo dobil dvoboj z zvezdnikom mešanih borilnih veščin Francisom Ngannoujem.

Srečanja v Rijadu je bilo konec po zgolj dveh rundah

V tem času je Joshua nasprotnika kar trikrat spravil na tla. Britanski boksar je nekdanjemu prvaku mešanih borilnih veščin po verziji UFC v težki kategoriji odčital pravo lekcijo boksa. Kamerunec je bil tako na tleh že v prvi rundi, nato pa še dvakrat v drugi. Nazadnje je obveljal tudi nokavt in konec dvoboja.

Za Joshuo, dvakratnim nekdanjim svetovnim prvakom po verzijah WBO, WBA in IBF, je to bila tretja zaporedna zmaga. Ngannou je medtem na dveh boksarskih dvobojih bil že drugih poražen. Pred tem ga je oktobra po sodniški odločitvi premagal Tyson Fury. Čeprav je Joshua ob tem prejel bogat honorar za dvoboj, mu tokratna zmaga ne bo še pomagala, da bi se vrnil na boksarski tron. Za naslov svetovnega prvaka se bosta maja v Savdski Arabiji pomerila njegov rojak Fury in Ukrajinec Oleksandr Usik. Slednji je namreč v zadnjih pol leta dvakrat zaporedoma premagal Joshuo in si s tem priboril dvoboj za svetovnega prvaka.