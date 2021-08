Tim Gajser štirikrat padel, a ostaja prvi

Dirka zmešnjav v Belgiji. Svetovnemu prvaku v motokrosu Timu Gajserju (Honda) ne bo ostala v lepem spominu, a glede na to, da je kar štirikrat padel, je lahko zadovoljen s šestim mestom. Bilo je dovolj, da je zadržal rdečo številko vodilnega v razredu MXGP. Haložan je bil v prvi vožnji sedmi, v drugi četrti. VN Flandrije je pripadla Romainu Febvru (Kawasaki). Ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Da stari rek drži, se je Gajser prepričal že v prvi vožnji, kjer mu je šlo skoraj vse narobe. Čeprav je kot najhitrejši v kvalifikacijah izbiral izhodiščni položaj, mu start ni uspel in je iz prvega zavoja prišel osmi. Potem je ujel ritem, prehitel Antonija Cairolija in Jorgeja Prada (oba KTM) in se prebil na peto mesto, toda povsem neoviran izgubil nadzor nad motorjem in padel. Znašel se je na nesrečnem 13. mestu. Med padcem si je tudi poškodoval očala in trak mu je opletal po čeladi, za nameček se je nad dirkališčem utrgal oblak in razmere so postale neobvladljive. Medtem je Jeffrey Herlings (KTM), ki se je vrnil po poškodbi, prehitel Febvra in se izstrelil v vodstvo. Gajser je začel zmanjševati škodo in se do konca prebil na sedmo mesto, kar je bilo glede na okoliščine največ, kar je lahko storil. Zmagal je leteči Holandec. »Šele v soboto popoldne smo se odločili, da bom startal in poskusil osvojiti nekaj točk, saj sem že precej zaostal v prvenstvu. Zdravniki niso bili navdušeni. Stisnil sem zobe, nisem si pa mislil, da bo šlo tako dobro,« je bil srečen 26-letni Herlings, ki se je s 25 točkami vrnil v boj za končno zmago. Drugi je bil Febvre, na tretje mesto pa se je zavihtel veteran Cairoli in zaostanek za Gajserjem zmanjšal na pičlih pet točk. Trikrat na tleh v drugi vožnji Obetala se je vratolomna druga vožnja pred številnimi navijači, ki so večinoma stiskali pesti za Herlingsa, prvaka iz leta 2018. Zastal jim je dih, ko je njihov ljubljenec padel na startu in začel na 35. mestu med 39 dirkači. Med njimi je bilo veliko nekonkurenčnih, zato je hitro napredoval. Gajserju je kazalo dobro, s četrtega mesta se je prebil na drugo, toda potem znova storil napako ravno takrat, ko se je začel nov naliv. Ni ga drago stala, kmalu je bil četrti, potem pa nov padec. A tudi tekmeci so imeli težave in nadaljeval je na četrtem mestu. Za njim je bil Herlings, ki pa ni želel tvegati nove poškodbe. V zadnjem krogu je 24-letnik iz Pečk prehitel Prada, potem pa še tretjič v drugi vožnji, kar se mu že dolgo ni zgodilo, končal na tleh in Špancu spet prepustil tretje mesto. Dirko na razmočeni mehki mivki je dobil Febvre (Kawasaki). »Vsi smo delali napake, tudi jaz, toda na koncu se mi je izšlo. Nocoj se bomo poveselili,« se je smejalo povsem blatnemu Francozu, ki je zmagal prvič v sezoni. Gajser ima dve zmagi, vtis po dveh slabših dirkah bo želel popraviti konec tedna v Latviji. Vrstni red v skupnem seštevku je po 6. dirki od 18 naslednji: 1. Gajser 226, 2. Febvre 221, 3. Cairoli 217, 4. Prado 212, 5. Herlings 184. Sezona bo še zelo napeta.

