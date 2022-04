Tigrice zavohale plen, želijo na F4

Po dolgih osmih letih so se rokometašice Krima Mercatorja prebile med najboljšo osmerico v ligi prvakinj. Pri Ferencvarosu so sicer izgubile z 22:26, a njihova prednost sedmih golov iz Stožic nikdar ni bila zares ogrožena. V četrtfinalu jih čaka stari znanec Kristiansand. Če se mu bodo igralke Nataše Derepasko oddolžile za poraza v skupinskem delu, bo Krim prvič zaigral na sklepnem turnirju v Budimpešti.

Čeprav so v uvodu zaostale z 2: 5, so Ljubljančanke hitro utišale nabito polne tribune v Erdu. V vratih je blestela Jovana Risović, v polju je Andrea Lekić izkoristila prostor, ki so ga tekmice puščale ob pokrivanju Ane Gros, in prvi polčas se je na veselje Krimovih navijačev, med katerimi so bili tudi predsednik RZS Franjo Bobinac, selektor Dragan Adžić in ljubljanski župan Zoran Janković, končal z 10: 8 za gostje. Krimovke so dosegle tudi prvi gol v nadaljevanju in skupno razliko povišale na praktično neulovljivih 10 zadetkov. Ob koncu so nekoliko popustile, a četrtfinale ni bil vprašljiv.

Krim bo 30. t. m. v Stožicah gostil evropske prvakinje iz Norveške, ki so se oktobra lani izvlekle iz Stožic po zaostanku za šest golov, pred mesecem pa Krim doma razbile s 37:20. A to ni bila prava slika, obetata se izenačeni tekmi. Nova okrepitev Grosova je v Erdu dosegla štiri gole in bila ob Lauri Posavec spet najboljša strelka Krima.

Ohranjale so mirno kri

Ko je zamenjala Uroša Bregarja, se je Derepaskova zdela kot zasilna in začasna rešitev, a takoj je obrnila trend, povezala ekipo in se ji obeta podaljšanje pogodbe. »Kljub porazu smo se uvrstile med najboljših osem ekip v Evropi, a tu se vsekakor ne želimo ustaviti,« ima še višje cilje Derepaskova.

Lekićeva je edina, ki že ima najprestižnejši klubski naslov v ženskem rokometu, osvojila ga je z Györom. V naslednji sezoni naj bi okrepila prav Ferencvaros, ki mu je pristrigla peruti. »Zelo sem ponosna, smo korak bližje cilju, veliko energije so nam dali naši navijači, ki smo jih pogrešali na gostovanjih,« je bila vesela srbska veteranka.

Grosova, trinajstkratna strelka iz Tivolija, je šele v 48. minuti dosegla gol iz igre, a takrat toliko pomembnejšega. »Zelo sem zadovoljna z razpletom in ponosna na ekipo. Vedele smo, da bo tekma tako psihično kot tudi telesno zahtevna, tudi zato smo se borile od prve do zadnje minute tako v napadu kot tudi v obrambi. Vseskozi smo ohranjale mirno kri, ni nas poneslo. Pokazale smo odlično ekipno predstavo, ki nam je prinesla želeno napredovanje,« je dejala Velenjčanka, ki je zapustila moskovski CSKA in prinesla veliko dodano vrednost Krimovi ekipi. Z njo se niti norveški skalp ne zdi nedosegljiv.