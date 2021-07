Tamara Zidanšek spet navdušuje

Slovenska junakinja letošnjega Rolland Garosa Tamara Zidanšek se je uvrstila v nedeljski finale turnirja serije WTA 250 v švicarski Lozani z nagradnim skladom 199.030 evrov. V polfinalu ji ni bila kos Belgijka Maryna Zanevska. Konjičanka je slavila s 7:5, 6:3 in bo tretjič igrala za naslov na najvišji ravni.



Doslej je oba finala izgubila. Za naslov v Lozani se bo polfinalistka letošnjega OP Francije in prva nosilka v Švici pomerila proti mladi Francozinji Clari Burel. Slednja je s 5:7, 6:2, 6:2 ugnala še eno Francozinjo Caroline Garcia.



Slovenska predstavnica je na poti do finala poleg Zanevske (193. na lestvici WTA) premagala še Italijanko Lucio Bronzetti (241.) v četrtfinalu, Luksemburžanko Mandy Minella (165.) v drugem ter Rusinjo Marino Melnikovo (182.) v prvem krogu. Tudi v finalu se bo pomerila z igralko zunaj najboljše stoterice na lestvici WTA. Burelova namreč zaseda 125. mesto.



Zidanškova je današnji obračun začela dobro, takoj prišla do odvzema servisa in vodstva 2:0. Nato pa je popustila, Zanevska pa je dobila naslednje štiri igre. Na tej ravni vseeno bolj izkušena Konjičanka pa je nato strnila vrste in po tretjem brejku v 12. igri osvojila prvi niz.



V drugem je nato tekmici še dvakrat vzela servis, in sicer v drugi ter šesti igri, nato pa izkoristila drugo žogico za zmago v deveti igri. Dvoboj je trajal uro in 38 minut.



Zidanškova bo na ponedeljkovi lestvici WTA skočila najmanj na 44. mesto, ob morebitnem prvem naslovu pa bi skočila med najboljših 40.

