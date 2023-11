Tamara in Kaja zdravi in nasmejani v Španijo

Teniška karavana je vstopila v sklepni del dolge sezone. Vedno je tako, da november med dekleti prinaša najprej turnir najboljših osmih posameznic (letos ga prav v tem tednu prireja Cancun v Mehiki), nato še finalni del tekmovanja za pokal Billie Jean King, v teniškem svetu še vedno bolj znan kot pokal Fed.

In prvič doslej bo med izbrano dvanajsterico, prihodnji teden v Sevilli, nastopila slovenska ekipa. V četrtem največjem španskem mestu bosta pod posebnim drobnogledom naši dve vodilni igralki Tamara Zidanšek (98. na lestvici WTA) in Kaja Juvan (102.).

Slovensko vrsto čakata v uvodu visoki oviri

Pogled na svetovno razvrstitev ženskih ekip jasno razkrije, da je Slovenija »le« 18. Toda nato spomin uide k sanjskim predstavam naših deklet od pomladi 2022, Najprej k zmagi na kvalifikacijskem turnirju v Turčiji, nato k senzacionalni velenjski izločitvi Kitajk novembra lani, slednjič pa še k aprilskemu podvigu v Kopru proti tradicionalno močni romunski vrsti. Ta je vodila že z 2:0 v zmagah in bi za pot v Sevillo potrebovala le še en uspeh. Toda takrat sta zablesteli Slovenki in uprizorili zasuk, ob katerem so favoritinje še dolgo zmajevale z glavo ...

Slovensko vrsto čakata v uvodnem delu tekmovanja dve izjemno visoki oviri: najprej v torek (7. t. m.) Avstralija, za vodilno Švico druga na lestvici ženskih teniških ekip, nato pa tri dni pozneje (10. t. m.) še Kazahstan, ki je zdaj na 7. mestu razvrstitve. Pri slednjem seveda udarno moč predstavlja lanska wimbledonska zmagovalka Jelena Ribakina, ki v tem tednu še nastopa na turnirju osmerice v Mehiki.

Lovoriko brani Švica z Belindo Benčič, pri reprezentanci ZDA je denimo prijavljena Madison Keys, pri Španiji Paula Badosa, pri Češki, sicer velesili ekipnih teniških tekmovanj, pa Marketa Vondroušova in Barbora Krejčikova.

Spet se odlično počutita

Seveda spremljevalcem slovenskega tenisa niso ušle slabe novice zadnjih tednih o zdravstvenih težavah vodilnih dveh igralk, vendar pa sta obe resno pristopili treningu zadnjih dni v Medvodah in optimistično naj bi se predstavili tudi na današnji novinarski konferenci pred odhodom v Španijo. Že pred tem srečanjem je Zidanškova poudarila: »Zdaj se odlično počutim. Zadovoljna sem, da lahko igram. Stanje z ramo se je izboljšalo, upam, da bo tako tudi ostalo.«

Njena mlajša soigralka Juvanova, ki je zaradi bolezni predčasno končala azijsko turnejo, je dodala: »Smo dobra ekipa, ves čas se zabavamo, verjamem, da bomo imele lep teden. Z ekipnim duhom bomo lovile nov uspeh.« V slovenski postavi bodo še Veronika Erjavec (199.), Nina Potočnik (529.) in Ela Nala Milić (1035.).

Prizorišče bo na trdi podlagi, in sicer kar na osrednjem stadionu, na katerem pogosto igra španska nogometna reprezentanca, prav tu je pred tremi tedni ugnala Škotsko z 2:0. Hkrati bo Sevilla gostila ta finalni turnir tudi čez eno leto. Sicer pa Andaluzija predstavlja teniško središče za konec sezone, saj bo tu, in sicer v Malagi, med 21. in 26. novembrom, finalni turnir Davisovega pokala.