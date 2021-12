Tako vesela, da bi zavriskala

Bližajo se zimske olimpijske igre, februarja bodo v Pekingu. Torej, ko se bo kar kmalu reklo hop, bo treba že tekmovalno skočiti na Kitajsko. Zaradi tega je zdaj nadvse priročno vzdrževati pravo formo, to pa počne slovenska adutinja v teku na smučeh Anamarija Lampič. Slednja, skupna zmagovalka v sprinterski konkurenci zadnjega svetovnega pokala, je v Davosu prvič v tej zimi stopila na zmagovalne stopničke, pritekla si je tretje mesto. V sprintu v prosti tehniki v Davosu je zaostala za Švedinjo Majo Dahlqvist, ta je dobila še tretji sprint od prav toliko v tej zimi, in Švicarko Nadine Fähndrich, slednja je bila druga s 34 stotinkami zaostanka. Lampičeva je za zadnjo stopničko zmagovalnega odra v cilj pritekla 74 stotink za zmagovalko. »Menim, da lahko kar vriskam, sem zelo vesela. Iz tekme sem potegnila največ, kar je bilo mogoče. Tu je tretje mesto, forma se počasi stopnjuje. Gremo naprej,« je omenila Lampičeva, tretja v kvalifikacijah. V teh je bila sicer najhitrejša Eva Urevc, je pa nato izpadla v polfinalu in zasedla končno 9. mesto, kar je njen najboljši dosežek v letošnji zimi. Anamarija Lampič je v tej sezoni na prejšnjih dveh sprintih osvojila šesto in osmo mesto. V davoškem finalu je prvi krog pretekla na drugem, tretjem mestu. V zadnji vzpon je šla prva Američanka Rosie Brennan, ki pa je padla tik pred vrhom, ko so ji pohajale moči. Lampičeva se je za njo izognila padcu, a izgubila hitrost. Na čelo je prišla Fähndrichova, za njo je bila Dahlqvistova, obe sta bili v drugi smučini kot prej omenjeni tekmici. Najboljša slovenska športnica lanskega leta je sicer v ciljni ravnini pospeševala, vendar se ji v boj za zmago ni uspelo vplesti. Desetič v karieri se je uvrstila na stopničke, drugič na tretje mesto.

Ponovila Majdičevo

Lampičeva, bronasta v posamičnem sprintu z letošnjega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu, ima še srebrno in bronasto odličje v ekipnem sprintu s SP 2019 v Seefeldu in letos v Nemčiji, je torej že pravšnje tekmovalno nabrušena za pekinške igre. Tretja sprinterska zmaga Dahlqvistove v zimi 2021/22 pa tudi pomeni, da je s tem ponovila zmagoviti uvod v sezono na uvodnih treh tekmah Marite Bjørgen in Petre Majdič. V kvalifikacijah moškega sprinta je med 109 tekači nastopila trojica Slovencev, a so ostali brez nadaljevanja tekmovanja. Miha Šimenc je bil 47., Vili Črv 62., Janez Lampič pa 85. V preizkušnji na razdalji, na 10 km v prosti tehniki, je v Davosu slavila norveška zvezdnica Therese Johaug pred Američanko Jessie Diggins, ta je zaostala 14,5 sekunde, tretja je bila Švedinja Frida Karlsson (+17,1). Na 31. mestu je v cilj pritekla Anamarija Lampič (+1:26,2), 49. je bila Eva Urevc (1:59,5). Johaugova je prišla do 79. posamične zmage v svetovnem pokalu, Lampičeva je ostala brez točk, za Fähndrichovo, ta je bila 30., je zaostala za štiri desetinke. S tem je z devetega mesta v skupnem seštevku zdrsnila na 12. (156 točk), 37. je Eva Urevc (48).