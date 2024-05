Tadej Pogačar ostal v rožnatem, Pelayo Sanchez dobil šesto etapo

Španec Pelayo Sanchez (Movistar) je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Italiji, vodstvo v skupnem seštevku pa je zadržal Tadej Pogačar (UAE Emirates). Etapa, ki jo je Tadej Pogačar pred začetkom dirke označil kot eno ključnih oziroma sila nepredvidljivih zaradi treh makadamskih odsekov v slogu dirke Strade Bianche v skupni dolžini 11 kilometrov, je znova ponudila razgibano dogajanje.

Skupina sedmih kolesarjev se je od glavnine odlepila približno 80 kilometrov pred ciljem in si do prvega makadamskega odseka nabrala več kot tri minute prednosti. Prvi peščeni odsek je skupino razredčil, po drugem pa so v boju za etapno zmago ostali le še trije kolesarji – Luke Plapp (Jayco-Alula), Pelayo Sanchez (Movistar) in Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep). Nekaj minut je bila njihova prednost tolikšna, da je Tadej Pogačar virtualno rožnato majico predal Plappu.

V zaključku etape med krajema Viareggio in Rapolano Terme v dolžini 180 km je glavnina prednost zmanjšala na manj kot pol minute, tako da je slovenski as suvereno zadržal majico vodilnega. Pred najbližjim zasledovalcem, Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) iz Velike Britanije, ima še naprej 46 sekund prednosti, tretji Kolumbijec Daniel Felipe Martinez (Bora - hansgrohe) pa ima še sekundo več zaostanka.

Drugo mesto za Pelayom Sanchezom, ki prvič nastopa na italijanskem krogu, je zasedel Julian Alaphilippe, tretji pa je bil Luke Plapp. V petek je na vrsti prvi od dveh posamičnih kronometrov, sicer relativno ravninski v skupni dolžini dobrih 40 kilometrov, ki pa ima v zaključku rahel vzpon. Preizkušnja bo hkrati uvod v precej bolj zahtevno osmo etapo, ki se bo končala z vzponom na smučišče Prati di Tivo.