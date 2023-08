Tadej Pogačar: »Nisem zadovoljen, sem kar razočaran«

Belgijec Remco Evenepoel je osvojil zlato kolajno v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Glasgowu. V Stirlingu (47,8 km) je ugnal Italijana Filippa Ganno in britanskega najstnika Joshuo Tarlinga. Edini slovenski predstavnik Tadej Pogačar ni ujel najboljšega dne, zasedel je 22. mesto.

Za Belgijo in Evenepoela je bil to prvi naslov prvaka v vožnji na čas, medaljo pa je 23-letni zmagovalec lanske Vuelte prejel četrtič. Enkrat je bil srebrn (2019), dvakrat pa bronast (2021, 2022).

Za Ganno je bila to prav tako četrta kolajna, svetovni prvak je bil v letih 2020 in 2021, bronast pa še pred štirimi leti. Tretje mesto je nekoliko presenetljivo osvojil mladi Tarling. Devetnajstletnik je bil sicer lani svetovni prvak v mladinski konkurenci.

Štiriindvajsetletnemu Pogačarju z 22. mestom ni uspelo priboriti dodatne kvote za nastop na olimpijskih igrah. To je uspelo zgolj kolesarjem iz najboljših desetih držav. Slovenija je bila v tem pogledu 14. po vrsti.

»Nisem zadovoljen, sem kar razočaran. Mislim, da po vsej tej sezoni telo rabi počitek. To sem danes uvidel. Prejšnjo nedeljo sem še dal vse, kar sem imel v sebi. Videti je, da je to to za letos. Potrebujem malce oddiha, letos ga še nisem imel. Do avgusta je neslo,« je za RTV Slovenija po koncu dejal Pogačar.