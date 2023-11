Start v eni državi, cilj v drugi

Kaj, če bi vsako leto šli na dopust ob enakem času na enak kraj? Seveda bi to bilo dolgočasno, v svetovnem pokalu v alpskem smučanju pa je ta »dolgčas« že ustaljena rutina. Sicer ne za moške v hitrih disciplinah, ki se bodo v premieri bodli v Zermattu, ženske slalomistke pa ponovno čaka dvojni spored v Božičkovi deželi na finskem Laponskem.

Smukaška proga od Zermatta do Cervinie je pokazala zobe že na treningih. Prvega v sredo je sicer dobil Avstrijec Otmar Striedinger, od štirih Slovencev je najboljši čas in uvrstitev vpisal Nejc Naraločnik z 28. mestom. Drugi trening v četrtek je bil odpovedan, prav tako petkov, zadnji pred današnjo in nedeljsko smukaško tekmo. Zagodla sta jo novozapadli sneg in močan veter.

Priložnost za pisanje zgodovine imajo tudi Slovenci

Proga Gran Becca je sicer s 3,8 km druga najdaljša, je sicer najvišja, v svetovnem pokalu, le sloviti Lauberhorn v Wengnu je s 4,5 kilometra še daljši. Najbolj spektakularen in zahteven prehod je prelomnica Matterhorn na nadmorski višini 3614 metrov. Tekmi bosta, če ju bodo izpeljali, prvi v svetovnem pokalu, ki se bosta začeli v eni državi, Švici, in končali v drugi, se pravi Italiji. Proga namreč poteka ob švicarsko-italijanski meji pod slovitim Matterhornom.

Priložnost za pisanje zgodovine imajo tudi štirje Slovenci. Na začetek sezone kot napete puške čakajo Miha Hrobat (na edinem treningu 40.), Martin Čater (30.), Nejc Naraločnik in mladinski svetovni prvak v kraljevi disciplini Rok Ažnoh (44.). Zanimivost smuka Zermatt-Cervinia je tudi v tem, da na edinem treningu številni tekmovalci proge zaradi pomanjkanja podatkov niso prevozili pravilno. Zaradi izpuščenih vratc vsi Slovenci, to se je zgodilo tudi Striedingerju.

Pravljična klasika

Za slalomistke pa bo na Finskem tekmovalno »pravljično«. Tudi po svoje za Andrejo Slokar, ki se je v Söldnu po okrevanju zaradi poškodbe vrnila na tekme svetovnega pokala. V Avstriji je bil na sporedu veleslalom, levijska slaloma na Črni progi pa sta prava priložnost, da Ajdovka spet pokaže svojo nesporno kakovost. Slokarjeva je pred lansko poškodbo kolena že veljala za eno najboljših slalomistk na svetu, na svojem zadnjem slalomu za svetovni pokal v Meribelu 19. marca leta 2022 pa je slavila svojo drugo zmago v svetovnem pokalu, prvo v klasičnem slalomu.

Štiri slovenska dekleta so se takoj po söldenskem uvodu odpravila na skrajni sever Evrope, kjer so odlično vadila. Ob Slokarjevi bodo tekmovale še Ana Bucik, do sedaj se je na Finskem vedno odlično znašla, Neja Dvornik in Nika Tomšič.