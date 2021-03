Srčni in nesrečni upi še upajo

Italijani proti Sloveniji brez treh igralcev

Madžarom gre slabše kot Slovencem Izidi in pari EP do 21 let, skupina B – Slovenija : Češka 1:1 (Aljoša Matko 32.; Nik Prelec 86. avt.), Španija : Italija 0:0 (rdeči kartoni: Oscar Mingueza 87.; Gianluca Scamacca 86., Nicolo Rovella 87.); vrstni red: Španija 4, Češka in Italija po 2, Slovenija 1; jutri: Slovenija – Italija, Španija – Češka (oba ob 21. uri); skupina A – Madžarska : Romunija 1:2 (Andras Csonka 56.; Alexandru Matan 70., Alexandru Pascanu 87.; rdeči karton: Adrian Szoke 43., Madžarska), Nemčija : Nizozemska 1:1 (Lukas Nmecha 84.; Justin Kluivert 48.); vrstni red: Nemčija in Romunija po 4, Nizozemska 2, Madžarska 0; skupina C – Islandija : Danska 0:2 (Gustav Isaksen 5., Mads Bech Sørensen 18.), Rusija – Francija (večerna tekma); vrstni red: Danska 6, Rusija 3, Francija in Islandija po 0; skupina D: Hrvaška – Švica, Portugalska – Anglija (večerni tekmi); vrstni red: Portugalska in Švica po 3, Hrvaška in Anglija po 0.

Najmlajši v slovenski nogometni reprezentanciše zlepa ne bo pozabil tekme v Celju proti Češki na evropskem prvenstvu do 21 let. V 85. minuti je 19-letni napadalec Sampdorie nesrečno dosegel avtogol, potem ko je že v prvem polčasu v 32. minutiizkoristil nerodnosti tekmecev v kazenskem prostoru. Način, kako so slovenski upi ostali brez prve zmage, je bil boleč. Čehi (še drugič so prišli do točke po avtogolu tekmecev) so resda ves drugi polčas stiskali obroč okoli vrat vratarja, a večjih priložnosti si niso priigrali. Slovenci so sami izzivali nesrečo in jo priklicali. Tudi moči jim je po 70. minuti zmanjkovalo, za srčnost in bojevitost pa niso bili ustrezno nagrajeni. »Nimamo si česa očitati,« je bil razočaran drugi slovenski osmoljenec, strelec gola Matko, tretji slovenski osmoljenec, uradno najboljši igralec tekme,, tudi ni bil vesel naziva. »Raje bi ga zamenjal za tri točke,« je bil iskren. Slovenija je namesto prve zmage na velikih tekmovanjih osvojila prvo točko v skupini B, a navkljub razočaranju ohranila možnosti za izjemen podvig: uvrstitev v četrtfinale.Matematika ponuja kar nekaj četrtfinalnih formul, pri čemer pa niti torkova senzacija proti Italiji ne bo zadoščala, če bi Čehi presenetili praktično že četrtfinaliste, branilce naslova Špance. Slovenske možnosti so kljub vsemu minimalne ali v mejah znanstvene fantastike. Samo srčnost in bojevitost, ki ju je bilo v celjskem dvoboju na kubik, ne bosta zadostovali. Proti azzurrinom bo treba pokazati še več nogometnih veščin, ne glede na močno oslabljenost zahodnih sosedov. Ti so se Špancem upirali z vsemi silami in z vsemi sredstvi ter dvoboj znova končali brez dveh izključenih igralcev, toda tudi s točko. To je dobra vest za slovenski tabor, saj so na tem EP očitno preveč bojeviti in nedisciplinirani Italijani za ključni dvoboj s Slovenijo ostali še brez dveh pomembnih igralcev. Po, ki je že zaključil prvenstvo, saj je zaradi namernega prekrška proti Češki prejel kar štiri tekme prepovedi, bosta tekmo izpustila še proti Španiji izključena prvi strelecinzvezni igralec