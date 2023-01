Spodek sveti kraj, kraljica je Planica

Da je Poljska resnično zaljubljena v šport, so se leta 2009 v dvorani Spodek v Katovicah prepričali slovenski košarkarji, ki so tukaj osvojili četrto mesto, potem hokejski risi, ki so se leta 2016 prebili v skupino A, in nazadnje odbojkarji, ki so v tem šlezijskem mestu predlani osvojili srebrno kolajno na EP in bili lani četrti na SP. Zdaj želijo v tem letečem krožniku močan pečat pustiti še naši rokometaši, ki jih jutri čaka verjetno ključna tekma 28. svetovnega prvenstva proti domači reprezentanci.

Šport je eden od temeljev, na katerih Poljaki gradijo narodno identiteto. Futuristična dvorana Spodek je razprodana za vse tri tekme poljske reprezentance v prvem delu mundiala, pa četudi so zlati časi poljskega rokometa že precej oddaljeni. Po priljubljenosti so pred njim odbojka, nogomet zaradi Roberta Lewandowskega, spidvej, zavoljo Ige Šwiatek tenis in predvsem smučarski skoki, ki imajo sloves nacionalnega športa, kar je potrdil tudi Szymon, eden od navijačev, ki bi ga lahko označili za športnega turista.

»Iga Šwiatek je bila pred dnevi imenovana za poljsko športnico leta 2022, za njo je bil zvezdnik spidveja Bartosz Zmarzlik, tretji pa Lewandowski. Jaz sem privrženec smučarskih skokov. Vesel sem bil, ko je bil Dawid Kubacki drugi na novoletni turneji in je dobil drugega otroka,« je povedal sogovornik, kakor vsi oblečen v belo-rdeče barve, ki se je pred jutrišnjo tekmo znašel v dilemi: »Rad bi gledal rokomet s Slovenijo, toda verjetno bom šel na skoke v Zakopane,« se je načeloma že odločil Szymon, ki je bil zelo presenečen, ko je izvedel, da v Sloveniji športnik leta ni bil Luka Dončić. Je namreč njegov oboževalec, bil je tudi na tekmi eurobasketa v Berlinu, kjer je Poljska senzacionalno izločila branilce naslova. O tem, kateri je zanj najlepši kraj na svetu, pa ni imel dvomov: »Planica!«

Poljska je imela zlato generacijo tudi v rokometu. Pravzaprav srebrno (SP 2007) in bronasto (SP 2009 in SP 2015), ko so zvezdniki, kot so bili Slawomir Szmal, Karol Bielecki, Marcin in Krzysztof Lijewski, Grzegorz Tkaczyk ter brata Michal in Bartosz Jurecki, sejali strah in trepet po evropskih igriščih. Slednji je osvojil vse tri omenjene kolajne in je zdaj pomočnik selektorja Patryka Rombela.

Tekma za biti ali ne biti

»Tako Poljska kot Slovenija sta imeli že boljše čase in zdaj iščeta pota stare slave. Pred nami je tekma za biti ali ne biti. Kdor bo zmagal, bo imel lepe možnosti za četrtfinale in lep rezultat,« se pomembnosti slovanskega derbija skupine B zaveda Bartosz Jurecki, z 234 nastopi in 729 goli četrti na večni poljski lestvici. Pri Slovencih najbolj spoštuje Deana Bombača in Blaža Janca, ki sta igrala za Kielce, boji pa se dobrega znanca, selektorja Uroša Zormana (225 nastopov, 523 golov): »Na Poljskem je bil skoraj deset let in pozna nas do obisti. To je prav gotovo prednost Slovenije, vendar na naši strani bo 10.000 navijačev in verjamem, da nas bodo ponesli do zmage.«