Southgate kar dvajsetkrat dražji od Keka

Še 20 dni je do tekme med Slovenijo in Anglijo v Kölnu in za obema reprezentancama je predzadnja pripravljalna tekma za evropsko prvenstvo v Nemčiji. Angleži so v Newcastlu s 3:0 premagali Bosno in Hercegovino in selektor Gareth Southgate je našel nekaj odgovorov. Toda vprašanj je še ogromno, nanje pa bo moral odgovoriti po petkovi tekmi z Islandijo na Wembleyju, po njej bo namreč moral prečrtati sedem nogometašev in določiti 26, ki jih bo odpeljal v mondeni golf center blizu Jene, kjer bo med eurom 2024 baza angleške reprezentance.

Southgate je na zelenico St. James's Parka poslal reprezentanco B, brez Juda Bellinghama, ki je z Real Madridom osvojil ligo prvakov, tudi brez članov Manchestra Uniteda in Manchestra Cityja, ki so igrali finale pokala FA, manjkala sta tudi Arsenalova Declan Rice in Bukayo Saka. Kapetan Harry Kane je odigral zadnje pol ure in se tudi na prvi tekmi po poškodbi hrbta, ki jo je staknil na tekmi Bayerna v polfinalu lige prvakov z Realom, vpisal med strelce.

Cole Palmer je prvič začel tekmo za Anglijo in zadel z 11 metrov. FOTO: Toby Melville/Reuters

19,9- odstotne možnosti za zmago na euru 2024 ima Anglija po napovedi računalnika.

To je bilo za 3:0, pred tem je Cole Palmer z 11 metrov zadel za 1:0, vodstvo pa z lepim zadetkom podvojil Trent Alexander-Arnold. To so bili tudi trije igralci, ki so si zaslužili pohvale britanskih medijev, kritičnih, ker je reprezentanca treh levov v prvem polčasu delovala zelo bledo in jalovo.

»Izid je bil pravičen, nekateri igralci so bili zunaj tekmovalnega ritma in so potrebovali minute. Eni so se izkazali bolj, drugi manj. Najbolj pomembno je, da so vsi ostali zdravi,« je bil miren Southgate, ki bo proti Islandcem v boj poslal močnejšo enajsterico. Ima veliko dilem, ena od teh je status Jacka Grealisha, ki se je kot rezervist izkazal.

Trent Alexander-Arnold je poskrbel za najlepši trenutek tekme. FOTO: Lee Smith/Reuters

5,8 milijona evrov je letna plača selektorja Garetha Souhgata

Računalnik

Anglija bo prvo tekmo odigrala 16. t. m. s Srbijo v Gelsenkirchnu, pred tem se bodo Slovenci udarili z Danci v Stuttgartu. Southgate bo najbolje plačani selektor na EP, njegova letna plača je 5,8 milijona evrov, skoraj 20-krat višja od tiste, ki jo od NZS prejema Matjaž Kek. Ima pa tudi večji pritisk in odgovornost, da Anglijo prvič popelje na vrh. Včeraj je super računalnik britanske analitične družbe Opta Sports izračunal možnosti vseh 24 reprezentanc. Anglija in Francija imata 19,9- oz. 19,2-odstotno možnost za zmago, sledijo Nemčija (12,4 %), Španija (9,6) in Portugalska (9,2). Slovenija? Možnosti, da pride iz skupine, so 14,2-odstotne, za nastop v polfinalu 4,7 %, finalu 1,5 %, da Jan Oblak dvigne pokal, pa 0,4 odstotka.