Sölden pripravljen na spektakel: Žan Kranjec edini Slovenec na startu veleslaloma

Alpsko smučanje sodi med tiste športne panoge, pri katerih so priprave na tekmovalno sezono zelo dolge in temeljite. Zato je tudi razumljivo veselje akterjev, ko napoči čas za odprtje sezone, zdaj že več kot tri desetletja zapored na tirolskem ledeniku Rettenbach nad Söldnom.

Tradicionalno sobota pripada uvodni veleslalomski preizkušnji deklet, dan pozneje se bo prvič v zimi za točke svetovnega pokala preizkusila moška karavana. In med njo kot edini Slovenec v tej nedeljski preizkušnji Žan Kranjec.

Žan u Kranjcu bi dobro smučanje pomenilo lepo popotnico za sezono.

Že dolgo je reprezentant iz Bukovice pri Vodicah vodilni slovenski alpski smučar. V zgodovino podvigov v naši bogati športni zgodovini se je najvidneje zapisal s srebrno olimpijsko kolajno, februarja 2022 na Kitajskem, že dolgo je med najboljšimi petimi veleslalomisti na svetu, manjka pa mu še en odmeven dosežek – kolajna na svetovnem prvenstvu. Nazadnje je na oder najboljših treh meril na lanskem prvenstvu v Franciji, torej eno leto po omenjenem olimpijskem podvigu, takrat višje od 6. mesta ni šlo.

Odermatt prvi favorit

Novo priložnost bo imel v tej sezoni v znanem solnograškem smučarskem središču Saalbach-Hinterglemm, kjer je decembra 2018 dosegel eno od svojih dveh zmag na tekmah svetovnega pokala. Drugič je bil na najvišji stopnički dve leti pozneje v Adelbodnu (Švi).

Jutrišnji veleslalom (ob 10. in 13. uri) vseh njegovih delnic – kot tudi tistih pri tekmecih – za novo sezono še ne bo mogel realno razkriti, na dlani pa je, da bi mu dobro smučanje pomenilo lepo popotnico pred naslednjimi izzivi na belih strminah. Lotil se jih bo pod vodstvom novega trenerja Mihe Verdnika, nekoč kot vodje panoge pri zvezi seveda odličnega poznavalca tako Žanovih sposobnosti kot tudi vse smučarske karavane.

Slovenske oči uprte v Žana Kranjca

In med slednjo je nesporna številka 1 švicarski šampion Marco Odermatt. Jasno, da globalnosti tenisa in smučarskih panog ni mogoče primerjati, toda prav v Odermattovi domovini so nas pred dnevi prepričevali, da je zdaj njegova priljubljenost že na ravni Rogerja Federerja. Ni dvoma o tem, da omenjena športnika predstavljata zgled marsikomu po širnem svetu tako po tekmovalnih dosežkih kot tudi obnašanju.

Tudi tokrat je Odermatt prišel kot udarni favorit nedeljske moške preizkušnje, prvo letošnjo zmago pa je pravzaprav v tem kraju dosegel že pred startom. Združenje novinarjev, ki spremljajo alpsko smučanje, ga je razglasilo za junaka zime 2023/24, lani je to priznanje pripadlo Mikaeli Shiffrin. Ta izjemen smučar, ki je v prejšnji sezoni zbral 13 zmag – 9 jih je bilo v njegovi paradni disciplini veleslalomu –, je tako v tej razvrstitvi po dveh letih spet najboljši, skupno je to 9. lovorika za kogarkoli iz švicarske reprezentance. Nagrado podeljujejo od leta 1963.