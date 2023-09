Šokirane Američane bi reševal LeBron James in ostali »starci«

Ko so ob začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja prižgali zvezdnikom iz lige NBA zeleno luč za igranje na reprezentančnih tekmovanjih, so si Američani mislili, da bo vse skupaj kmalu postalo dolgočasno zaradi predvidene prevlade njihovih košarkarjev. Na olimpijskih igrah jim je do danes resda spodrsnilo le leta 2004, zato pa so jim svetovna prvenstva postala že kar trn v peti. Na zadnjih sedmih so bile ZDA le trikrat prve, letos pa so še drugič zapored ostali brez kolajne. Pred OI 2024 so zato zadoneli alarmi.

Jokić, Dončić in Embiid

Potem ko so ZDA pred štirimi leti s 7. mestom doživele največji polom na dosedanjih 19 SP, čeprav jih je s klopi vodil legendarni Gregg Popovich, na parketu pa Jayson Tatum, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Khris Middleton in drugi ugledni člani srednjega rodu, letos ni bilo veliko bolje. Na čelu reprezentance je bil sicer direktor Grant Hill, član zmagovitega moštva na OI 1996 v Atlanti, v strokovnem štabu pa zbiralci odličij Steve Kerr (petkrat prvak lige NBA kot igralec in štirikrat kot trener Golden Stata), Erik Spoelstra (dvakrat šampion z Miamijem) in Tyronn Lue (enkrat prvi s Clevelandom). Toda upi sodobnih časov, ki so v minulih letih zasedali najvišja mesta na naboru NBA, so na Filipinih doživeli tri hladne prhe.

38 let je star LeBron James, ki je potrdil, da bi se naslednje leto odzval morebitnemu vabilu na olimpijske igre v Parizu.

Po porazih proti Litvi, Nemčiji in Kanadi (isti trojici, ki je ugnala Slovenijo) so pristali na četrti stopnici, edina pridobitev je neposredna vozovnica za OI v Parizu. Posebej je bodlo v oči, da je moštvo, ki so ga mnogi videli kot lačnega uspeha in »krvoločnega« v obrambi, ob treh zdrsih prejelo 110, 113 in 127 točk. »Zdaj vidimo, zakaj so zadnja leta v ligi NBA najboljši Srb Nikola Jokić, Slovenec Luka Dončić, Kamerunec Joel Embiid, Grk Giannis Antetokoumpo in Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander,« je sprijaznjeno ocenil lep del košarkarske javnosti v ZDA in poudaril, da so največja ameriška imena, ki so jih mnogi pogrešali v Manili, v jeseni kariere in da so svoj dolg do domovine že odslužili.

Toda sloviti asi menijo, da še niso za odpis. LeBron James je star 38 let, a po osvojitvi dveh zlatih olimpijskih kolajn (2008 in 2012) ter dveh bronastih na OI 2004 in SP 2006 vztraja, da si ZDA ne smejo privoščiti še ene sramote. Zato je napovedal, da se je pripravljen odzvati vabilu v reprezentanco. Medtem je že stopil v akcijo. Kevin Durant (zlat na zadnjih treh OI in svetovni prvak 2010) mu je pri 34 letih prikimal, da je čas za mobilizacijo »starcev«, pozitivno se je odzval tudi 35-letni Stephen Curry (zlat na SP 2010 in 2014), saj še ni igral na olimpijskih igrah in ne želi pustiti na cedilu svojega klubskega trenerja Kerra.

Nujni izjemni ukrepi

S tem zgodbe še ni konec. Zanimanje so izrazili tudi Anthony Davis (prvi na OI 2012 in SP 2014), MVP SP 2014 Kyrie Irving ter člani zmagovite zasedbe na tokijskih OI Jayson Tatum, Draymond Green, Devin Booker in Damian Lillard. In še to: Američani so močno povečali pritisk na najboljšega igralca in strelca v minuli sezoni lige NBA Joela Embiida, ki se še ni odločil, ali bo branil barve Kameruna, Francije ali ZDA.

»Izjemne razmere zahtevajo izjemne ukrepe. Sprijazniti se moramo, da nismo več leta 1992 in da smo priče velike košarkarske globalizacije. Igralci so čedalje boljši po vsem svetu, prav tako moštva, in ni lahko zmagati na OI ali SP,« priznava Kerr. Zaveda pa se, da bodo v Parizu močnejši tudi tekmeci, saj so prihode napovedali tudi asi drugih reprezentanc, ki smo jih pogrešali na letošnjem mundialu.