Šokanten poraz Carlsena

Preostanek tega in začetek prihodnjega meseca bo na mednarodni šahovski sceni predvsem v znamenju dveh odmevnih odprtih turnirjev. Razplet prvega, ki poteka na prizorišču svetovnega nogometnega prvenstva 2022 v katarskem mestu Lusail, bo znan jutri, medtem ko do začetka drugega ne bo minil niti cel teden, saj bodo prve poteze na britanskem otoku Man odigrali že v sredo.

Prireditelji turnirja Katar Masters so pred skoraj desetimi leti pravzaprav začeli trend velikih odprtih turnirjev, na katere so z bogatim nagradnim skladom privabili tudi najboljše igralce na svetu, ki večino časa preživijo v ozkih krogih elitnih zaprtih turnirjev. Magnus Carlsen je na tem prizorišču zmagal leta 2015 in tako letos brani naslov, saj se je turnir po osmih letih vrnil na tekmovalni koledar. Na glavnem turnirju z nagradnim skladom dobrih 100 tisoč dolarjev nastopa 160 igralcev, med njimi 58 velemojstrov in štirje igralci iz najboljše deseterice svetovne ratinške lestvice. Poleg Carlsena so to še Američan Hikaru Nakamura, Nizozemec Aniš Giri in mladi indijski zvezdnik Gukeš. A po dveh tretjinah turnirja nobeden od najizrazitejših favoritov še ni bil povsem v ospredju.

Diagram 2023 (18. 10.)

Črni na potezi Rasulov – Erigaisi, Lusail 2023. Kako je črni izkoristil nespretno postavljene bele figure? REŠITEV: 1…d5! (Napada belo trdnjavo na a3 in lovca na c4.) 2.Td3 dxc4 3.Txd8+ Sxd8 4.Sxb2 c3 z odločilno materialno prednostjo črnega, ki bo v naslednji potezi vzel nasprotnikovega skakača na b2. Beli je zato takoj priznal poraz.

Spodbudili tudi FIDE

Carlsen je v drugem krogu doživel senzacionalen poraz proti 23-letnemu Ališerju Sulejmenovu iz Kazahstana, od katerega ima sicer več kot 300 točk večji rating. Tudi sicer je imel Carlsen precej težav predvsem s črnimi figurami, a je v nadaljevanju nekako ujel pravi ritem, tako da je pred odločilnimi partijami za vodilnimi zaostajal zgolj za pol točke. V zasledovalni skupini sta bila med drugimi z njim tudi Nakamura in Gukeš, po šestih krogih pa je bil vrh obarvan v indijsko-uzbekistanske barve. Minimalno prednost pred zaključkom so si namreč nabrali Erigaisi, Narayanan, Jakubojev in Sindarov.

Privlačnost odprtih turnirjev, na katerih nastopajo tako igralci iz svetovnega vrha kot tisti, ki se vanj šele želijo prebiti, je spodbudila tudi svetovno federacijo FIDE, da je tovrstnemu formatu v zadnjih letih podelila večjo veljavo. Odprti turnir pod njenim okriljem na Manu je namreč vključila v svoj ciklus za svetovno prvenstvo, zmagovalec in drugouvrščeni pa si na njem zagotovita vstopnici za kandidatski turnir. Letos bo med 110 nastopajočimi kar 22 igralcev z ratingom prek 2700 točk, prvi favorit pa bo Američan, trenutno drugi na svetovni ratinški lestvici, ki je ravno včeraj drugič zapored in skupno tretjič zmagal na močnem ameriškem prvenstvu v Saint Louisu.