Slovenski odbojkarji nadigrali še prvo reprezentanco sveta

Slovenska odbojkarska reprezentanca spet navdušuje. Na četrti tekmi turnirja lige narodov v Antalyi je zabeležila četrto zmago, gladko, s 3:0 (20, 21, 18) je povsem nadigrala aktualne evropske prvake in branilce naslova Poljake, s tem začasno celo prevzela vodstvo na lestvici in storila še en ogromen korak k zagotovitvi olimpijske vozovnice.

Proti ekipi, ki sicer v Turčiji ni v popolni postavi, a ima izredno širok igralki kader, ki je prav tako kot Slovenija do medsebojnega obračuna dobila vse tekme, je pokazala odlično predstavo, zagotovo najboljšo na turnirju. Sprejem tekmečevih servisov je bil na visoki ravni, kar jim je omogočalo učinkovite napadalne akcije. Svoje so dodali še odlični servisi, tako da so bili Poljaki na trenutke videti povsem nemočno.

Prave negotovosti ni bilo niti v enem nizu, Slovenci so imeli ves čas tekme nadzor nad izidom, do zmage so se praktično sprehodili. Najučinkovitejši v slovenski vrsti je bil z 20 točkami Tonček Štern, dosegel je tudi štiri ase, Klemen Čebulj jih je prispeval 15.

Slovenci bodo iz Antalye odpotovali na Japonsko, kjer se bodo pripravljali na drugi turnir v Fukuoki (od 4. do 9. junija), tam se bodo merili s Turčijo, Brazilijo, Japonsko in Bolgarijo.