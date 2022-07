Slovenski kanuisti v Augsburgu do naslova svetovnih prvakov

Prvi dan svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju v Augsburgu se je za slovensko slalomsko reprezentanco odlično začel, še bolje pa končal. Po srebrni medalji kajakašic v uvodu so se na ekipni tekmi še žlahtnejše kolajne veselili kanuisti. Beni Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so osvojili naslov svetovnih prvakov.

Z vožnjo brez napake, ki so jo strokovnjaki imenovali vožnja za učbenike, so za 2,94 sekunde premagali Slovake, z zaostankom več kot pet sekund so tretje mesto osvojili Italijani.

To je v samostojni Sloveniji 42. medalja slovenskih kajakašev in kanuistov na svetovnih prvenstvih, sedma moška kanuistov v ekipni konkurenci in po letu 1993, ko so jo v Mezzani priborili Jože Vidmar, Boštjan Žitnik in Simon Hočevar, prva ekipna zlata.