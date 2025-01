Slovenska sodnika ‘ukradla‘ zadetek Norveški?! Pol metra čez črto, a brez priznanja

Na svetovnem prvenstvu v rokometu, ki ga gostijo trije sodelujoči narodi, je ena od gostiteljic, Norveška, po porazu proti Braziliji (26:29) doživela nov udarec.

Na domačem terenu v Bærumu je reprezentanca izgubila proti Portugalski (28:31), kar pomeni, da v drugi krog tekmovanja vstopa brez prenesenih točk. Portugalci so si nasprotno zagotovili vse štiri.

Napeta tekma z odločilno končnico

Tekma je bila vse do zadnjih minut izjemno izenačena, brez večjih razlik med ekipama. V zaključku pa so Portugalci pokazali boljšo zbranost in si zagotovili pomembno zmago.

Kljub športnemu boju pa je tekmo zaznamovala sporna sodniška odločitev slovenskega para Bojan Lah in David Sok. Pri rezultatu 4:3 za Norveško je Tobias Schjølberg Grøndahl sprožil strel, ki je jasno končal v mreži za portugalskim vratarjem Humbertom Gomesom Capdevillom. Žoga je bila, po pisanju nemškega Bilda, vsaj pol metra čez golovo črto, a sodnika zadetka nista priznala.

Norveški selektor pod udarom kritik

Po porazu je pozornost norveških medijev in javnosti usmerjena predvsem na selektorja Jonasa Willeja. Kritike na njegov račun so se še okrepile, saj so možnosti Norveške za uvrstitev v četrtfinale zdaj zgolj teoretične. Nekdanji danski reprezentant in strokovnjak Joachim Boldsen je v oddaji na Viaplayu pozval Norveško rokometno zvezo, naj ukrepa.

Norvežan Tobias Grundahl je bil ob koncu tekme videti obupan. FOTO: Susana Vera Reuters

»Obstaja samo ena rešitev. Wille je morda odličen človek in dober trener, a reprezentanca pod njegovim vodstvom ne napreduje. Zveza, igralci in navijači si želijo spremembo, ki se mora zgoditi takoj po koncu svetovnega prvenstva,« je dejal Boldsen.

Wille: »Ljudje naj mislijo, kar hočejo«

Selektor Jonas Wille se je po tekmi soočil z vprašanjem novinarjev, ali je še vedno pravi človek za vodenje ekipe. Norveška, podobno kot Hrvaška, od evropskega prvenstva leta 2020, ko je osvojila bron, ni dosegla omembe vrednega uspeha.

»Ne čutim potrebe, da bi zagovarjal svojo pozicijo. Če igralci in tisti, ki so me zaposlili, še vedno verjamejo vame, bom nadaljeval svoje delo. Ljudje naj mislijo, kar hočejo,« je dejal 48-letni Wille.

Norveška je zdaj pod vse večjim pritiskom, tako zaradi rezultatov kot vprašanj o prihodnosti reprezentance. Njihova pot na prvenstvu je videti skoraj končana, spremembe v vodstvu pa se zdijo neizbežne.