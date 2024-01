Slovenke prišle do opreme, Nika Prevc vodi po prvi seriji

Nika Prevc (101 točka) vodi po prvi seriji tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal v Sapporu na Japonskem. Ima 8,3 točke prednosti pred Avstrijko Evo Pinkelnig in Norvežanko Eirin Maria Kvandal (92,7), ki sta skupaj drugi za vodilno v točkovanju v svetovnem pokalu.

Peta je Ema Klinec (89,3), 30. pa Katra Komar (50,6), ki si je v močnem sneženju tudi zagotovila finale.

Nika Križnar v kvalifikacijah ni nastopila. V njih so preostale tri Slovenke nastopile s sposojeno tekmovalno opremo, njihova pa je nato prispela na prizorišče in so lahko z njo tekmovale v prvi seriji.

Nika Prevc (82,1 točka) je bila šesta v kvalifikacijah, 17,7 točke je zaostala za Francozinjo Josephine Pagnier (99,8), ki je bila najboljša.

Kvalifikacije z izposojeno opremo

Prevc je v kvalifikacijah nastopila z izposojeno opremo, tako kot preostali Slovenki, ki sta se uvrstili na tekmo. Ema Klinec je bila osma (81,3), Katra Komar (26,4) pa 40.

Slovenke in še nekaj skakalk je na Japonsko prispelo brez opreme in prtljage, zato so prvi trije skoki za trening v petek minili brez Slovenk, Kanadčank, Romunk in tekmovalke Kosova, kvalifikacije pa so bile zato prestavljene za en dan.

Trening je tako potekal tudi v odsotnosti nosilke rumene majice Prevc, svetovne prvakinje iz Planice Alexandrie Loutitt in svetovne rekorderke Klinec. Kanadčanke in Romunki pa niso mogle nastopiti niti v kvalifikacijah.

Slovenci hvaležni

»Direktorica svetovnega pokala Chika Joshida je sporočila, da so zaradi včerajšnjega sneženja v Sapporu in okolici prometne poti težje prevozne. Prav tako prihaja do zamud v letalskem prometu. Zadnja informacija, ki jo imamo, je, da naj bi oprema in prtljaga do deklet prispela popoldne okrog 16.00 po lokalnem času. Žal zaradi časovnice televizijskih prenosov nadaljnje prestavljanje termina ni mogoče,« je sporočil Tomi Trbovc, zunanji sodelavec slovenske smučarske zveze za odnose z javnostmi.

»Ob tem se želimo iskreno zahvaliti slovenskemu veleposlaništvu na Japonskem, še posebej gospodu Jaki Miklavčiču, ki je več kot 15 ur preživel na letališču v Tokiu in zagotovil, da sta najdena oprema in prtljaga našli svojo pot na letalo. Letalska agencija jo je namreč želela dostaviti s tovornjakom, kar bi pomenilo, da bi v Sapporo prišla v nedeljo zvečer. Strokovno vodstvo reprezentance se je zato odločilo, da si opremo sposodi. Hvaležni smo vsem reprezentancam, ki so v duhu fair playa priskočile na pomoč in zagotovile potrebno opremo za kvalifikacijsko serijo,« je dodal Trbovc.