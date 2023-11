Slovenija začenja misijo EP v 3. bobnu

Nogometne kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024 so se v torkovem večeru iztekle, znanih je 20 reprezentanc, ki so se pridružile gostiteljici Nemčiji na seznamu moštev, ki se bodo borila za naslov najboljšega na stari celini. Kljub težavam bo v Nemčijo potovala tudi Hrvaška, za preostala tri mesta se bo marca v dodatnih kvalifikacijah potegovalo 12 ekip. Znane so tudi prve podrobnosti glede logistike v Nemčiji v času evropskega prvenstva.

Pozornost navijačev vseh 21 reprezentanc, ki v žepu že imajo vozovnice za poletje 2024 v Nemčiji, se je z zelenic preusmerila proti žrebu skupin (2. decembra ob 18. uri v Hamburgu) in kombinacijam, ki bi lahko bile najbolj – ali najmanj – ugodne za reprezentance. Bobni za žreb so že znani, v elitnem prvem so ob gostiteljici Nemčiji še velikani (in favoriti za naslov) Portugalska, Francija, Španija, Belgija in Anglija. Slovence najdemo v tretjem kakovostnem bobnu, enako kot denimo Hrvate ali Nizozemce, zelo zanimiv pa bo četrti boben.

Žreb EP 2024 FOTO: Gm

V njem so že Srbija, Švica in Italija, vse tri zelo zahtevne tekmice, zadnji trije udeleženci pa bodo prišli iz dodatnih kvalifikacij. Te bodo sestavljene iz najvišje uvrščenih reprezentanc v posameznem razredu lige narodov, ki se še niso uvrstile na EP. Balkanski paket ob Slovencih, Srbih, Albancih in Hrvatih lahko dopolni še BiH. Zanimivo, Bosna in Hercegovina ostaja edina reprezentanca, ki se še nikoli ni prebila na evropsko prvenstvo, je pa nastopila na svetovnem prvenstvu 2014 v Braziliji.

Na evropskem prvenstvu se bo predstavila paleta zvezdnikov največjega kova, najboljšega napadalca in za marsikoga najboljšega nogometaša sveta Erlinga Haalanda pa kljub šestim zadetkom v kvalifikacijah z Norveško znova ne bo na EP. Prav reprezentanca Norveške zdaj drži neslavni rekord po dolžini suše, na EP čaka od leta 2000, izpustila bo šest zaporednih prvenstev stare celine. Pred tem sta Norveški družbo na tem seznamu delali še Slovenija in Srbija ...

Brez Hamburga in z brezplačnimi vlaki

Slovenski navijači že nestrpno pričakujejo žreb in z njim informacije, v katerih mestih bo igrala izbrana vrsta Matjaža Keka. Jasno je že, da Slovenija v skupinskem delu ne bo igrala v najbolj oddaljenem Hamburgu, saj pristaniško mesto na severu ne bo gostilo tekem z udeležencem iz tretjega kakovostnega bobna. Druge možnosti ostajajo odprte, znano je tudi že, da Slovencev ne bo niti na otvoritveni tekmi, odigrala jo bo Nemčija s tekmecem iz drugega bobna v skupini A.

Prireditelji obljubljajo najbolj zeleno prvenstvo doslej. Vsi imetniki vstopnic bodo imeli na prizorišču dvoboja od 6. ure zjutraj na dan tekme pa do 18. ure popoldne naslednji dan brezplačen javni prevoz v mestu in bližnji okolici. Za zdaj še ni znano, če bo brezplačni prevoz vključeval tudi daljše relacijske vožnje med mesti, zagotovo pa bodo brezplačni vsi vlaki in avtobusi v porurskem bazenu.