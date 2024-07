Slovenija na krilih Janca, Vlaha in Ferlina do zmage nad Hrvaško

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v drugem krogu skupinskega dela olimpijskih iger v Parizu premagala Hrvaško z 31:29 (13:13). Slovenija se bo v naslednjem krogu v sredo ob 16. uri pomerila s Švedsko.

Slovenci so dosegli prvo zmago na letošnjih olimpijskih igrah. Po uvodnem porazu na 'rokometni matineji' proti Špancem so v francoski prestolnici premagali Hrvate. Po prvi zmagi so v resnih kombinacijah za preboj v četrtfinale, njihova usoda bo znana po nadaljnjih dvobojih proti Švedom, Japoncem in Nemcem.

Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine A se bodo uvrstile v četrtfinale in se nato preselile v Lille, kjer jih na stadionu Pierre Mauroy med 7. in 11. avgustom čakajo izločilne tekme z najboljšimi štirimi iz skupine B. V njej so Francija, Danska, Norveška, Madžarska, Egipt in Argentina.

Slabo odprli tekmo s sosedi

Njihova igra v obrambi je bila še na zadovoljivi ravni, močno pa je šepala v napadu, prvi gol so dosegli sredi osme minute prek Deana Bombača. Slovenski selektor Uroš Zorman je v 12. minuti pri zaostanku štirih golov (1:5) zahteval minuto odmora in povsem zamenjal uvodno zunanjo vrsto (Jure Dolenec, Dean Bombač, Borut Mačkovšek).

Po vstopu Aleksa Vlaha in Mihe Zarabca, medtem ko se je Blaž Janc z desnega krila preselil na mesto desnega zunanjega, so bili Slovenci bolj konkurenčni Hrvatom, ki pa so imeli večji del prvega polčasa prednost dveh do štirih golov.

V končnici so izkoristili dvominutno izključitev Marina Šipića in Verona Načinovića ter se po golu Domna Novaka približali na gol zaostanka (11:12), v izdihljajih prvega polčasa pa je Vlah izenačil na 13:13.

V drugi polovici tekme se je odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča. V 31. minuti je Janc svoje soigralce popeljal do prvega vodstva na tekmi (14:13), nato pa so znova malenkostno popustili in tekmecem dovolili, da so jim ušli na dva gola (15:17).

Odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih 20 minutah

Po rokometnih 'miniaturah' Janca so Hrvate hitro ujeli (19:19), odločitev o zmagovalcu pa je padla v zadnjih 20 minutah. Slovenski rokometaši so v prelomnih trenutkih prevladovali: po dveh golih Vlaha ter enem Kodrina iz igre ter Dolenca s sedemmetrovke ter bravuroznih obrambah Klemna Ferlina so v 50. minuti povedli za štiri gole (25:21).

V naslednjih dveh minutah se jim je vnovič malce zalomilo, kar so Hrvati izkoristili in se jim približali na dva gola (25:23), a so se pravočasno prebudili in si znova priigrali varno prednost štirih golov (28:24), ki je v zadnjih petih minutah niso zapravili.

V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Blaž Janc in Aleks Vlah, ki sta dosegla po osem golov, vratar Klemen Ferlin pa je zbral osem obramb.