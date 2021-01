Slovenci znova zaostali za ciljem

Obrobna vloga naših skakalcev

Skakalci že v Titisee-Neustadtu

Skakalna karavana se je medtem preselila v Titisee-Neustadt, kjer bodo že danes (16.15) kvalifikacije za jutrišnjo tekmo (16.00). V nedeljo bo tam še ena posamična tekma (16.30).

S tradicionalno tekmo v Bischofshofnu se je iztekla prestižna novoletna turneja v smučarskih skokih, že 69. po vrsti, ki je znova minila v znamenju velike premoči. Poljski šampion si je z drugo zaporedno prepričljivo zmago po Innsbrucku izbojeval že tretjega zlatega orla po letih 2017 in 2018 ter se po številu osvojenih lovorik na tem znamenitem tekmovanju štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji na tretjem mestu večne lestvice izenačil z Norvežanomin Nemcem. V skoraj 70-letni zgodovini turneje od Bavarske prek Tirolske do Solnograškega sta več skupnih zmag osvojila le Finec(5) in Nemec(4), kar veliko pove o Stochovi vladavini. Slovenskim skakalcem so na sklepnem dejanju preostale zgolj drobtinice. V veliki finale sta se s(12.) in(27.) prebila le dva naša reprezentanta. Toliko jih je imela – mimogrede – v Bischofshofnu tudi Rusija z(21.) in(23.). Velesile, s katerimi se pri nas tako radi primerjajo in med katerimi bi Slovenija po več dejavnikih v tem športu tudi morala biti, so za konec potrdile premoč. Poljaki so imeli na skakalnici Paula Ausserleitnerja, vštevši zmagovalca Stocha, pet finalistov (3 med deseterico), Norvežani prav toliko (2 v top 10), Avstrijci sedem (3), Nemci (1) in Japonci pa po štiri (1).Na koncu je izbrancem glavnega trenerjabolj obrobna vloga pripadla tudi v boju za tako zelo cenjenega zlatega orla, ki ima za mnoge nekdanje in zdajšnje ase še večjo težo kot marsikateri naslov prvaka. V seštevku 69. novoletne turneje je bil najvišje uvrščeni Slovenec, ki je med deseterico napredoval tudi zaradi bischofshofenskih spodrsljajev, ki je obtičal že v kvalifikacijah in s šestega nazadoval na končno 23. mesto, ter. Potem ko se 29-letni Nemec na zadnji preizkušnji ni uvrstil v drugo serijo, je s petega mesta zdrsnil na šestnajsto. Tako so naši skakalci še na drugem tekmovalnem vrhuncu predolimpijske zime 2020/21 zaostali za zastavljenim ciljem, ki (si) ga je sicer zastavil prejšnji selektor. Na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici je namreč strokovno vodstvo naše reprezentance merilo na kolajno, na novoletni turneji pa na skupno uvrstitev med najboljšo osmerico. In kot že tolikokrat poprej očitno znova nihče ne bo odgovarjal za neuspeh. Seveda to ne leti na Hrgoto, ki je navsezadnje vodenje izbrane vrste prevzel šele pred slabim mesecem dni, odgovarjati bi morali predvsem tisti, ki že (pre)dolgo vodijo skakalno politiko na sončni strani Alp. Ki so glavni in odgovorni za to, da so se začeli slovenski skoki, če odmislimo zadnje Laniškove podvige, utapljati v sivem povprečju …