Slovenci tik pred zdajci ostali brez zmage, a vrata raja so še odprta

Slovenski in srbski nogometaši so na evropskem prvenstvu spisali še eno zgodovinsko tekmo z infarktno končnico. Kot pred 24 leti v belgijskem Charleroiju je bila naša reprezentanca na pragu velike zmage po akciji igralcev iz 1. SNL, asistenta in tudi osmoljenca Timija Maksa Elšnika ter strelca Žana Karničnika za gol v 69. minuti. Kazalo je že na včerajšnji preboj v osmino finala, toda srbski lov za izenačenjem (1:1) se je izšel v zadnjih sekundah – v zadnjem napadu. A Slovenija ima še vedno vse v svojih rokah. Če bo v zadnji tekmi skupine C v Kölnu premagala Anglijo, se bo zagotovo uvrstila med najboljših 16.

Luka Jović je v sodnikovem dodatku v 96. minuti preprečil zgodovinsko napredovanje naših. Tekma je bila nekaj sekund predolga, en kot je bil preveč. Srbi so bili nagrajeni za vztrajnost, Slovenci kaznovani za ... »Zmanjkalo nam je zbranosti in moči,« je bil odkrit selektor Matjaž Kek, ki mora, ali želi ali ne, čim prej nesrečni zaključek spremeniti v sanjsko prihodnost. Ta je zdaj za tragične junake, Slovence, jasna. »Angleži so favoriti, a to so bili tudi Danci in Srbi,« je iz strogo tekmovalnega zornega kota za Slovence pomembno le še to, kakšen izid bodo potrebovali v torek v Kölnu.

Tudi za Srbijo je selektor Matjaž Kek mojstrsko pripravil moštvo in taktiko. FOTO: Michaela Stache/Reuters

»Vedeli smo, da imajo Srbi težave z vračanjem v obrambo po izgubljeni žogi. Akcija je bila popolna, iz 1. SNL, Timi je odlično podal. 80 minut smo bili fenomenalni, a je res, da so imeli tudi tekmeci veliko priložnosti. Zaslužili bi si več, ampak nogomet daje in vzame. Lahko nam še vedno da,« je pod vtisom nepozabnega vzdušja, ki ga je na Allianz areni pripravilo rekordnih 20.170 slovenskih navijačev, povedal najboljši igralec tekme Karničnik.

Kek: Slovenija ima evropski potencial

Pa vendar, Slovenci so imeli z briljantno taktično izvedbo tri četrt tekme pod nadzorom. Kek je »ukradel« tekmečevi zvezni vrsti prostor in ritem. Škoda, da tako brezhibna taktika ni bil nagrajena še s kakšno bolj natančno zadnjo podajo, predložkom, potezo za šah-mat in z golom. Elšnik je z desnico zadel vratnico. V tej odlični moštveni predstavi so manjkali napadalni presežki napadalcev, Andraž Šporar je bil boljši branilec kot napadalec, Benjamin Šeško pa zelo nerazpoložen, morda ga je ustavila rekordna navijaška podpora s tribun. Prav nič mu ni šlo od nog. A v končnici ga je Kek pogrešal. »Z njim bi imeli igralca za skok igro. Srbi so začeli preskakovati igro, težko se je kosati s tako visokimi in postavnimi tekmeci. Iz prekinitev so res močni,« je selektor razkril, da na klopi ni imel ustreznih rezervistov za igro na moč.

Še je upanje: slovenski nogometaši lahko proti Angležem spišejo novo veliko poglavje. FOTO: Leon Vidic

»Slovenija je pokazala, da si zasluži evropsko prvenstvo, to mlado moštvo ima evropski potencial,« se je tolažil Kek. A tudi Srbov ni mogoče razglasiti za srečneže. Gol v zadnjih sekundah so izsilili z nepopustljivostjo. »Srbija ne umira tako lahko in se ne vdaja. Do konca verjamemo, zato je tudi prišlo do izenačenja. A lahko bi gol zabili že prej, veliko priložnosti smo si priigrali. Neverjetno je, da nismo zadeli,« je ob pohvalah za Slovence videl srhljivko srbski selektor Dragan Stojković.

Drugi izid: Anglija – Danska 1:1; vrstni red: Anglija 4, Slovenija in Danska po 2, Srbija 1.