Slovenci na nogometnem EP proti Danski, Srbiji in Angliji

Slovenska nogometna reprezentanca se bo na evropskem prvenstvu, ki bo med 14. junijem in 14. julijem prihodnje leto v Nemčiji, v skupini C pomerila proti Danski, Srbiji in Angliji. Tako je določil današnji žreb v hamburški koncertni dvorani.

Slovenija bo prvo tekmo odigrala v Stuttgartu 16. junija proti Danski, sicer tekmici že v kvalifikacijah za nastop na euru. V Ljubljani je bilo neodločeno 1:1, v Koebenhavnu pa so Danci zmagali z 2:1.

Proti Danski je Slovenija že dvakrat igrala v kvalifikacijah (SP 1998) za velika tekmovanja. Tekmeci s severa so dobili tri tekme, letos sta ekipi v Ljubljani prvič remizirali, dva poraza pa je Slovenija vpisala še na prijateljskih tekmah.

Evropsko prvenstvo 2024, skupinski del:

- skupina A: Nemčija, Škotska, Madžarska, Švica;

- skupina B: Španija, Hrvaška, Italija, Albanija;

- skupina C: Slovenija, Danska, Srbija, Anglija;

- skupina D: play-off skupina A, Nizozemska, Avstrija, Francija;

- skupina F: Belgija, Slovaška, Romunija, play-off skupina B;

- skupina G: Turčija, play-off skupina C, Portugalska, Češka.

Zadnji obračun

Drugo tekmo bo štiri dni kasneje Slovenija odigrala v Münchnu proti Srbiji, kar bo najbližja tekma za slovenske navijače. S Srbijo ima Slovenija daljšo zgodovino. Na osmih tekmah sta reprezentanci po enkrat zmagali in šestkrat remizirali. Eno od tekem sta odigrali tudi na EP 2000, ko je bilo proti tedanji Jugoslaviji po velikem preobratu na koncu 3:3 po vodstvu Slovenije s 3:0.

Zadnji obračun skupinskega dela proti Angliji bodo varovanci selektorja Matjaža Keka odigrali 25. junija v Kölnu. Slovenci so proti Angliji igrali šestkrat. Iztržili so en remi ter petkrat izgubili za razliko v golih 4:10. Nazadnje sta se reprezentanci pomerili 5. oktobra 2017, ko je Anglija doma slavila z 1:0. Takšen je bil izid tudi na SP 2010 v Južni Afriki, ko je za Anglijo zadel Jermain Defoe.

Evropska nogometna zveza Uefa bo ure dvobojev določila še danes, nato pa bodo lahko slovenski navijači tudi vložili prijavo za vstopnice. Te bo mogoče dobiti le z mobilno aplikacijo Uefe.

V izločilne boje napredujeta po dve najboljši reprezentanci iz šestih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste.

Pod vodstvom Keka

Slovenska reprezentanca se je pod vodstvom Matjaža Keka drugič uvrstila na veliko tekmovanje, prvič neposredno po prvem delu kvalifikacij. Dvainšestdesetletni strateg je Slovenijo že vodil na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010.

Pred tem je Slovenija pod vodstvom Srečka Katanca igrala na EP 2000 na Nizozemskem in v Belgiji ter SP 2002 v Južni Koreji in na Japonskem.

Slovenija je ob edinem nastopu na evropskem prvenstvu pot sklenila po skupinskem delu, potem ko je remizirala proti tedanji Jugoslaviji (3:3) in Norveški (0:0), izgubila pa proti Španiji (1:2).