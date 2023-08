Slavje v Španiji: njihove nogometašice dosegle izjemen uspeh

Španska ženska nogometna reprezentanca je spisala novo poglavje v zgodovini najpomembnejše postranske zadeve, saj se je prvič uvrstila v veliki finale svetovnega prvenstva. V sila razburljivi končnici uvodne polfinalne tekme so izbranke selektorja Jorgeja Vilde danes v Aucklandu po hudem boju z 2:1 (0:0) strle odpor Švedinj.

Potem ko je dolgo kazalo, da se bo redni del dvoboja pred 43.217 gledalci na Eden Parku končal brez golov, je reprezentanco s Pirenejskega polotoka v 81. minuti popeljala v vodstvo komaj 19-letna Salma Paralluelo, ki je v igro vstopila le malo pred tem (v 57. minuti). Toda veselje španskih navijačev ni trajalo dolgo. Že sedem minut pozneje jih je z zadetkom utišala švedska rezervistka Rebecka Blomqvist. Tik za tem pa je sledil nov šok za Skandinavke. V 89. minuti je namreč z natančnim strelom z roba kazenskega strela v polno zadela Olga Carmona Garcia in postavila končni izid. Na igrišču se je po zadnjem sodniškem žvižgu začelo prešerno slavje Špank.

Pred zadnjim in največjim izzivom

»Tekma je bila zelo težka. Vesela sem, da sem zabila gol, vendar imamo močno ekipo, ki zmore marsikaj. S soigralkami smo sprejele vse dosedanje izzive, zdaj je pred nami zadnji in največji – finalni. Verjamem, da lahko zmagamo še enkrat,« je napovedala mlada Salma Paralluelo. Vidno zadovoljen je bil tudi španski trener Jorge Vilda: »To je za nas zgodovinski trenutek. Igrali smo z dušo in strastjo, dosegli dva gola in tako želeno zmago.«

Švedinje, ki so že četrtič po letih 1991, 2011 in 2019 klonile v polfinalu SP, po porazu niso skrivale razočaranja, ker so bile znova tako blizu in hkrati tako daleč od nastopa v sklepnem dejanju. »V tem trenutku mi je res hudo. Zelo smo žalostne, ker nam ni uspelo. Sploh ne vem, kaj naj še rečem,« je brez besed ostala branilka Amanda Ilestedt, Kosovare Asllani pa je pripomnila: »Sita sem že pretakanja solz ...«

Španke se bodo v velikem finalu svetovnega prvenstva, ki bo to nedeljo v Sydneyju, pomerile z zmagovalkami jutrišnjega drugega polfinalnega dvoboja med Avstralkami in Angležinjami (12.00).