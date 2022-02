Slabe novice iz olimpijske vasi: Štuhčeva ne bo nastopila

Slovenska smučarka Ilka Štuhec kljub drugačnim napovedim ne bo nastopila na petkovem superveleslalomu. Na startni listi olimpijskega superveleslaloma je 44 smučark, med njimi pa ni Štuhčeve, ki sicer letos še ni osvojila točk v tej disciplini. Edina slovenska predstavnica bo tako s številko 27 Maruša Ferk Saioni.

Štuhčeva, ki je na otvoritveni slovesnosti nosila slovensko zastavo, bo petkovo tekmo izpustila zaradi bolečin v hrbtu, so sporočili iz slovenske olimpijske reprezentance. Ob tem so dodali, da se bo njena ekipa zdaj osredotočila na to, da olimpijko pripravi na start smuka, ki bo v torek, 15. februarja.

Ferk Saionijeva je edina Slovenka s superveleslalomskimi točkami svetovnega pokala to zimo. Na prvi tekmi sezone je bila 16., na zadnji pa 30.

Štuhčeva, dvakratna svetovna prvakinja v smuku, nastopa na svojih drugih OI po Sočiju leta 2014, kjer je superveleslalom končala na 13. mestu.

Pred OI je na smuku v Cortini d'Ampezzo 22. januarja zasedla 11. mesto, a je med tekmo začutila bolečine v desnem kolenu, zaradi katerih je nato izpustila superveleslalom na tem prizorišču.

Med favoritinjami za medalje so Italijanki Federica Brignone in Elena Curtoni ter Švicarka Lara Gut-Behrami, po dveh odstopih pa se bo skušala pobrati tudi Američanka Mikaela Shiffrin, bronasta z lanskega svetovnega prvenstva v tej disciplini.

Start olimpijskega superveleslaloma bo ob 4. uri po slovenskem času.