Šeško lahko zasenči celo Haalanda

Deset dni pred eno od ključnih tekem Slovenije v kvalifikacijah za euro 2024 proti Finski v Stožicah bosta nocoj v ligi prvakov nastopila paradna reprezentančna aduta, slovenski navijači pa bodo lahko v živo spremljali oba. V zgodnejšem terminu (18.45) bo kapetan Jan Oblak v vratih Atletica želel vpisati zmago proti Feyenoordu, v bolj uveljavljenem večernem pa bo vroči Benjamin Šeško skušal še bolj opozoriti nase, ko bo njegov Leipzig gostil evropskega prvaka Manchester City in se mu oddolžiti za marčevsko sedmico.

Atleticova obramba še zdaleč ni tako trdna kot v časih, ko je v njej kraljeval sveži upokojenec Diego Godin, vendar so atleti bolj učinkoviti v napadu. V nedeljo je Oblak moral v prvih 27 minutah dvakrat pobrati žogo iz mreže, preden so soigralci v polju spoznali, da proti Cadizu ni šale, in z dvema zadetkoma Angela Corree ter vmesnim Nahuela Moline zasukali tekmo in vknjižili tri točke.

Tudi v ligi prvakov so začeli spodbudno, v Rimu je Lazio čudežno izvlekel točko s še bolj čudežnim golom vratarja Ivana Provedela v 95. minuti. Feyenoord, ki se je vrnil med elito po šestih letih, je tekmec po meri. Nizozemci, evropski prvaki iz leta 1970, so pred dvema tednoma z 2:0 premagali Celtic. V eredivisie so po sedmih tekmah brez poraza in so dosegli kar 26 golov (Giménez 10), kar namiguje na to, da bo moral Atletico res najprej pomesti pred svojim pragom, preden bo lahko sprožil ofenzivo.

26 golov je na 7 tekmah v nizozemski ligi dosegel Feyenoord.

Šeško je kljub statusu rezervista začel redno tresti mreže v Nemčiji in je pred dvema tednoma dosegel prvi gol tudi v ligi prvakov ob zmagi s 3:1 pri Young Boys. Dvajsetletni Radečan bo želel potrditi, da sodi v falango zvezdnikov, ki so iz Red Bullove tovarne talentov odšli v najboljše klube, kot so bili Timo Werner (iz Chelseaja se je vrnil v Leipzig), Dayot Upamecano in Marcel Sabitzer (oba Bayern; slednji je zdaj v Dortmundu), Ibrahima Konate (Liverpool), Joško Gvardiol (Manchester City), Christopher Nkunku (Chelsea) in Dominik Szoboszlai (Liverpool).

Džoker s klopi

Trener Marco Rose zaupa napadalcema Loisu Opendi in Yussufu Poulsenu, a daje resne minute tudi Šešku, ki se odlično znajde v vlogi super džokerja s klopi. Tako je odigral četrt ure proti Bayernu, ko je že bilo končnih 2:2.

Če kdaj, je City ravno v tem času najbolj ranljiv, najprej je izpadel iz ligaškega pokala proti Newcastlu, v soboto doživel prvi poraz v premier league proti Wolverhamptonu. Gostitelji bodo imeli še motiv več, saj so nazadnje v osmini finala LP izgubili v Angliji kar z 0:7 (Erling Haaland 5 golov v 60 minutah). A pred tem so doma iztržili 1:1 in gotovo se ne bi branili ponovitve scenarija. »Tistih 0:7 je zgodovina. Te tekme sploh nismo analizirali, bila je ena takšnih, ko ti gre vse narobe. Zdaj je nova sezona, nova zgodba in za zdaj nam gre precej dobro,« je optimističen Rose.