Sekulić se je odločil za teh trinajst košarkarjev

Za slovenskimi košarkarji je kar 14 zaporednih nastopov na evropskih prvenstvih, toliko so jih od osamosvojitve naše države zbrali zgolj še Hrvaška, Francija, Grčija, Izrael, Nemčija in Španija. Prihodnji teden bodo začeli lov na 15. vstopnico v kvalifikacijskih dvobojih z Ukrajino (22. t. m.) in Izraelom (25. t. m.) v Kopru, četrta članica skupine A je Portugalska. Na eurobasket 2025, ki ga bodo družno priredili Ciper, Finska, Poljska in gostiteljica izločilnih bojev Latvija, se bodo uvrstile tri izbrane vrste, toda Aleksander Sekulić opozarja, da bo potrebna previdnost.

Selektor je včeraj objavil seznam košarkarjev za prvi kvalifikacijski cikel s 13 imeni. Na njem prevladujejo udeleženci lanskega svetovnega prvenstva. Zaradi obveznosti v ligi NBA bo pričakovano manjkal velezvezdnik svetovnega formata Luka Dončić, poleg njega pa tudi Zoran Dragić, Gregor Glas in Jakob Čebašek, ki so lani igrali na mundialu. Tokratni tekmi bosta prezgodaj za rekonvalescenta Vlatka Čančarja in Eda Murića, zato pa je živo upanje, da bi lahko pomagala reprezentanci med 2. in 7. julijem v Pireju na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na letošnje olimpijske igre v Parizu.

Uvrstitev na eurobasket je naša obveza.

Vrzeli so tokrat zapolnili Jurij Macura, Leon Stergar (oba Krka), Aljaž Kunc (Torun), Miha Lapornik (Burgos) in Luka Ščuka (Cedevita Olimpija), ki so v preteklosti že dobili večje ali manjše priložnosti za dokazovanje ter bodo po svojih najboljših močeh pomagali osmerici s SP 2023. V njej sta zaradi prekinitve tekmovanj v evroligi tudi Mike Tobey (Crvena zvezda) in Žiga Samar (Alba Berlin), seznam pa zaokrožujejo Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (Anwil Wloclawek), Gregor Hrovat (Dijon), Aleksej Nikolić (Chalon), Bine Prepelič (Charleroi) in Klemen Prepelič (Galatasaray).

Samar pod drobnogledom

»Z uvodnima kvalifikacijskima tekmama za nastop na EP začenjamo izjemno zanimivo košarkarsko leto. Kot sem že večkrat poudaril, je uvrstitev na eurobasket naša obveza. Z igralci in člani strokovnega štaba se že nekaj časa nismo videli, a verjamem, da vsi nestrpno čakajo, da se bomo v nedeljo zvečer zbrali v dvorani Bonifika in začeli nekajdnevne priprave. Začetek kvalifikacij bo izjemno pomemben, še posebej, ker bomo prvi tekmi odigrali pred domačimi navijači,« je poudaril Aleksander Sekulić.

V kratkem času bo poskušal vrniti v tekmovalni ritem predvsem organizatorja Žigo Samarja, ki zaradi težav s stopalom ni igral za Albo od 26. novembra, a tudi Mika Tobeyja. Naturalizirani center ima namreč pri Crveni zvezdi epizodno vlogo. V evroligi je njegovo povprečje 4,3 točke in 2,6 skoka v 11 minutah, v ligi ABA 9,9 točke in 5 skokov v 16,3 minute, a opazno pada.