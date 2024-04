Še 100 dni do spektakla v Parizu

Le še dobri trije meseci ali natanko 100 dni nas loči od otvoritvene slovesnosti olimpijskih iger v Parizu, športnega vrhunca leta, za marsikaterega slovenskega športnika pa tudi kariere. Še pred tem se bodo v domovini zvrstile številne aktivnosti, ki bodo dvigovale vročico in duh olimpizma skušale približati vsem. »Predvsem mladim, vsi ne bodo vrhunski športniki, vsakemu pa šport lahko veliko da,« poudarja novi ambasador slovenske bakle in nosilec prve olimpijske kolajne v samostojni Sloveniji Jani Klemenčič.

Vsake olimpijske igre so nekaj posebnega, evropski privrženci pa jih kljub vsemu spremljajo podrobneje, če se odvijajo na stari celini. »Včeraj se je prižgal olimpijski ogenj v Grčiji, danes bo svojo pot začela tudi slovenska olimpijska bakla, na pot bo sredi dneva krenila v Lendavi, do sredine julija bo obiskala vseh 212 slovenskih občin in končala svojo pot v Mojstrani. To bo dober uvod v olimpijske igre, v Parizu si obetamo najštevilčnejšo ekipo doslej, ko bomo enkrat tam, bomo vsi skupaj gotovo dali vse od sebe,« optimistično proti zaključni fazi priprav na OI zre predsednik olimpijskega komiteja Franjo Bobinac.

Jani Klemenčič je letošnji ambasador slovenske olimpijske bakle. FOTO: Blaž Samec

Rekordna slovenska udeležba?

Direktor športnega dela pri OKS Uroš Mohorič ima v zadnjih dveh letih polne roke dela z organizacijo priprav in koordinacijo vsega, kar logistično zelo zahtevna odprava (stala bo več milijonov evrov) potrebuje za uspešne nastope: »Za zdaj ima Slovenija 54 zagotovljenih mest, imamo 27 ženskih in 27 moških kvot v enajstih panogah, še v desetih panogah imamo možnost, da si slovenski športniki zagotovijo nastop na OI. Doslej je največ športnikov, 79, tekmovalo v Atenah, v Londonu in Tokiu pa smo imeli predstavnike v 17 panogah. Trenutno imamo možnosti za nastop v 21 panogah, tako da si želimo, da bi obe rekordni številki še izboljšali.«

Tudi v dneh pred igrami bo v Sloveniji zanimivo. Najprej s slovensko baklo, njen ambasador bo letos nosilec prve olimpijske kolajne v samostojni državi Jani Klemenčič, ki je v Barceloni s četvercem brez krmarja osvojil bron. »Zame bo olimpijska bakla predvsem izziv, ki se ga zelo veselim. Želim, da športniki vidijo, da smo ponosni nanje in da jih podpiramo, želim si z baklo oditi v kraje, ki jih še nisem obiskal, želim raziskati Slovenijo. V velikih mestih je vse samoumevno, v majhnih vaseh niti slučajno ne,« pojasnjuje Klemenčič.

Predsednik OKS Franjo Bobinac in Jani Klemenčič z baklo. FOTO: Blaž Samec

O občutkih ob tem, da bo vodja olimpijskega popotovanja po domovini, pa dodaja: »Danes smo v Sloveniji tako dobri v številnih športih, da kolajn sploh ne znamo več dovolj ceniti. Zato sem ponosen in počaščen, da se na mojo kolajno ni pozabilo, čeprav je minilo že toliko časa od nje.«

54 slovenskih športnikov in športnic že ima zagotovljen nastop v Parizu.

V prodajo novih 240.000 vstopnic

Kaj bodo v Parizu nosili športniki, bomo izvedeli na predstavitvi uradne reprezentančne kolekcije 18. maja, pri OKS pa obljubljajo, da bo tokrat bolj elegantna, saj reprezentanca odhaja v prestolnico mode. Glavni dogodek za vse slovenske navijače bo predstavitev vseh reprezentantov 11. julija na Ukmarjevem trgu v Kopru, ko bo že znano, kdo vse bo zastopal slovenske barve v francoski prestolnici.

Na Olimpijskem polju so včeraj v Grčiji prižgali olimpijski ogenj, ki bo potoval do Pariza. FOTO: Valerie Gache/AFP

In še pomembna novica za vse navijače: pariški prireditelji bodo danes v prodajo sprostili nov paket 240.000 vstopnic prek uradne spletne strani olimpijskih iger. »Upam, da bo v Parizu slovensko reprezentanco podpiralo in se z njo veselilo čim več slovenskih navijačev,« pravi Bobinac.