Za našo reprezentanco je zdaj na vrsti težji del

Redni del lige narodov za odbojkarje je za nami, sledi še zaključni turnir najboljše osmerice v poljskem Lodzu. V Atlas Areni se bodo v četrtek ob 17. uri v četrtfinalu pomerili Japonci in Kanadčani, ob 20. uri sledi tekma med Poljsko in Brazilijo. V petek se bosta najprej udarili Italija in Francija (17), tri ure kasneje bo zadnji četrtfinalni obračun med Argentino in ... Slovenijo.

Slovenski odbojkarji so redni del letošnje lige narodov sklenili z enajstimi zmagami in le enim porazom z Japonsko, osvojili so prvo mesto. Slovenci so Argentino premagali pred tednom dni na uvodni tekmi tretjega turnirja rednega dela v Ljubljani, bilo je 3:0, a videz rezultata vara, saj so bili gavči v vseh nizih, še posebej v zadnjem, ko so imeli tudi zaključne žoge, žilavi tekmeci. Prek zmage nad Argentinci je Slovenija tudi udarila piko na i uvrstitvi na letošnje olimpijske igre v Parizu.

Srednji bloker Alen Pajenk zaradi manjših zdravstvenih težav ni bil v udarni postavi na predzadnji tekmi stožiškega turnirja proti Italiji, tudi za konec proti Srbiji ga je zamenjal Sašo Štalekar. »Ni nobene poškodbe, le preventivno sem počival. Mišica je bila malce zategnjena, ničesar resnega ni bilo. Za Lodz sem vsekakor nared,« je pojasnil Pajenk.

Biti potrpežljivi

Odlične predstave skozi prav vse tri turnirje so imeli slovenski reprezentanti, torej odlično so se pripravili in držali formo mesec dni.

»Začelo se je s pripravami, dva tedna smo garali, bila sta naporna. Cilj je bil, da si čim prej zagotovimo vstopnico za olimpijske igre. Šli smo tekmo za tekmo, da bomo imeli izkupiček enajstih zmag in enega poraza, si nikakor nismo niti zamišljali. Zdaj je to lepo videti. A je v tem trenutku nepomembno, prihaja težji del, tekme na izpadanje, in že prva bo zelo zelo težka proti Argentincem. Vemo, da nikoli ne popuščajo, in da se bodo zagotovo še bolje pripravili za to tekmo. Želijo nas premagati, sami bomo morali biti bolj potrpežljivi, biti pripravljeni na vsa njihova orožja. In jih seveda še enkrat premagati,« je omenil Alen Pajenk.