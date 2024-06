Angleži nevarnejši, Slovenija dobro kljubuje (FOTO)

Slovenska nogometna reprezentanca danes igra svojo tretjo tekmo na tokratnem evropskem prvenstvu. Slovenski nogometaši so si prigarali edinstveno priložnost, da se ob današnjem ugodnem izidu prvič v zgodovini uvrstijo v nadaljevalne boje. To jim bodo poskušali preprečiti nogometaši Anglije, ki imajo svojo načrte. Na letošnjem prvenstvu še niso pokazali, kar znajo. Ali bo reprezentanca enega od favoritov letošnjega svetovnega prvenstva danes pokazala svoj pravi obraz, bomo videli kmalu.

Že izenačen izid bi Sloveniji prinesel največji uspeh doslej. V zaključne boje gresta prvi dve reprezentanci iz vsake skupine in pa štiri najboljše tretjeuvrščene.

Selektor Matjaž Kek se je današnji dvoboj odločil začeti z enako postavo, medtem ko angleški Gareth Southgate v začetni postavi z eno spremembo. V začetno enajsterico je postavil Conorja Gallagherja, ki je zamenjal Trenta Alexandra-Arnolda.

Kako so se na današnjo tekmo pripravljali številni slovenski navijači v Kolnu, si oglejte in preberite v spodnjem prispevku:

Tekmo spremljamo v živo:ž

Drugi polčas

49. minuta: Angleži drugo polovico tekme začeli, kot so končali v prvi, z izvajanjem pritiska na slovenski gol. Slovenci že na začetku z netočnimi podajami.

Prvi polčas

45. minuta: konec polčasa z izidom, ki ustreza obema ekipama.

40. minuta: Velika priložnost za Angleže. Nevaren predložek Trippierja, Kane malo prekratek. Rezultat ostaja 0:0.

34. minuta: Prosti strel za Angleže približno 30 metrov od gola. Dober strel, vendar je bil Oblak na mestu.

29. minuta: Angleži vse bolj aktivni, prihajajo do polpriložnosti. Prvi strel Harryja Kana proti slovenskemu golu.

21. minuta: Rumen karton za Erika Janžo. Zaradi te kazni v primeru napredovanja Slovenije na naslednji tekmi ne bo smel igrati.

19. minuta: lepe podaje Angležev pripeljale do gola, ki pa so ga sodniki razveljavili. V prepovedanem položaju je bil Phil Foden. Rezultat ostaja 0:0.

16. minuta: Kieran Trippier dobil prvi rumeni karton na srečanju. Janža izvedel dober predložek proti vratom, vendar Slovnci niso prišli do strela.

15. minuta: igra se še ni povsem razvila. Ekipi nevtralizirata druga drugo. Slovenija s podajo pred angleški gol, vendar je žoga preletela vse igralce. Angleži hitro v protinapad, vendar brez priložnosti za strel.

11. minuta: Angleži neodločni in brez pravih priložnosti. Ne dajejo najboljšega vtisa. Slovenci so aktivni in prevzemajo pobudo v igri.

5. minuta: prvi strel Slovencev na gol, z glavo je zapretil Benjamin Šeško. Slovenci so dobro in pogumno začeli tekmo. Trenutni rezultat je 0:0.