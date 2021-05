Rožnata Gorica in Goriška brda

Nova Gorica in Goriška brda bodo ta konec tedna odeti v rožnato barvo. Giro d'Italia četrtič gostuje v samostojni Sloveniji, 15. etapa se bo sicer začela in končala onstran meje, v Gradežu in Gorici, vendar bodo dve uri v središču pozornosti tudi slovenske ceste in bržkone tudi navijači. Te je pričakovati ob cestah, čeprav bo to zaprta prireditev brez gledalcev.



Slovenski prireditelji obiskovalcev ne vabijo ob ceste, preganjali pa jih tudi ne bodo, če bodo upoštevali veljavne epidemiološke ukrepe ter navodila radarjev in policistov. V Sloveniji bo potekalo 43 km od 147 dolge trase, od tega 39 km v Goriških brdih in 4 km v Novi Gorici.



Vipovže, Gornje Cerovo, Hum, Kojsko, Gonjače, Šmartno, Dobrova, Medana in Plešivo so kraji, skozi katere se bo karavana Gira peljala dvakrat (prvi prehod slovenske meje je predviden nekaj po 15. uri), ob tretjem prehodu pa bo v Humu zavila nazaj v Italijo, v Števerjan. Kolesarji se bodo v Slovenijo vrnili skozi nekdanji maloobmejni prehod Solkan, sledil bo novogoriški krog (Kolodvorska pot, Trg Evrope, Erjavčeva ulica, Rafut, Rožna Dolina, nekdanji mejni prehod Rožna Dolina), ki mu bo sledil cilj na Travniku v Gorici nekaj po 17. uri. Na trasi bo veljala popolna zapora cest od 12.30 do 17.30.



Koliko bo ob teh cestah gledalcev, je mogoče samo ugibati, sodeč po tem, da so turistične kapacitete na Goriškem že lep čas zasedene, gotovo ne bodo prazne, čeprav med nekaj manj kot 170 kolesarji na dirki ne bo imen, ki najbolj vlečeta, Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Načrte mu lahko prekriža Sagan Slovenci bodo tokrat enotno stiskali pesti za Jana Tratnika, po padcu Mateja Mohoriča v 9. etapi osamljenega slovenskega jezdeca v karavani, ki pa bi lahko bil dovolj močan adut v boju za etapno zmago. Ne nazadnje je nedaleč od tu, v San Danieleju del Friuli lani dobil 16. etapo Gira. »Upam, da bom tisti pravi in bom zadel pobeg. Ta je najverjetnejši, a tudi v 10. etapi je bil načrtovan uspeh pobega, vendar je ekipa Bora Hansgrohe nadzirala potek dirke. Tudi profil 15. etape ustreza Petru Saganu in Bora bo naredila vse, da nadzoruje etapo. Zagotovo imam velike cilje, potrudil se bom po najboljših močeh, da si ne bom mogel česa očitati, ko pridem skozi cilj,« je za Radio Slovenija dejal 31-letni Idrijčan, s katerim se strinja tudi Martin Hvastija.

»To je ena lažjih, prehodnih etap letošnjega Gira, ki se zdi kot nalašč za ubežnike, ki pa bi jim lahko načrte prekrižala Saganova ekipa Bora Hansgrohe. Sprinterski razplet ni nemogoč, to je predvsem vprašanje volje ekip, da nadzirajo dirko do konca. Tratnik bi moral za vrhunski rezultat ujeti pravi pobeg, kar ne bo enostavno, saj je pričakovati, da bo nešteto poskusov in kombinacij. Če bo Jan ujel pravo, bo imel vsekakor možnosti tudi za zmago,« je za Slovenske novice dejal nekdanji slovenski profesionalec.

