Roglič z bolečo ramo in močnimi nogami do zmage

Primož Roglič (Bora Hansgrohe) je še vedno del svetovnega vrha. To je bilo sporočilo 6. etape kriterija Dauphine, na kateri je 34-letni Zasavec pokazal, da mu številni padci ne pridejo do živega. Najmočnejši je bil na ciljnem vzponu na Le Collet d'Allevard, na katerem si je prikolesaril drugo letošnjo zmago in rumeno majico vodilnega.

Kakšne so posledice množičnega padca v 5. etapi, je bilo glavno vprašanje pred prvo gorsko bitko generalke za Tour de France. Ekipa UAE je izgubila Juana Ayusa, svojega kapetana ob odsotnosti Tadeja Pogačarja, brez hujših poškodb pa sta jo odnesla prva favorita Roglič in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), ki si je v vožnji na čas v 4. etapi prikolesaril 33 sekund prednosti pred Slovencem.

Kazalo je, da bo belgijski zvezdnik obdržal rumeno majico, nato pa sta ga Roglič in njegov moštveni kolega Aleksander Vlasov strla z močjo in s taktično pretkanostjo. Najprej je slabih 5 km pred ciljem napadel Rus v družbi Laurensa de Plusa (Ineos). Roglič je sledil skoku Giulia Cicconeja (Lidl Trek) 3,5 km do vrha. Kolesarja Bore Hansgrohe sta 1,7 km pred koncem združila moči, Vlasov je rezal zrak Rogliču, ki je za seboj vlekel Italijana.

Zdelo se je, da bo slednji izkoristil njegovo zavetrje za zmagoviti sprint, vendar ni bilo dvoma o tem, kdo je najmočnejši. Ko je Rogla pospešil, je Ciccone kapituliral. Evenepoel je zasedel 8. mesto z zaostankom 42 sekund. Ob 10 odbitnih sekundah za 2. letošnjo in 82. karierno zmago ima Roglič zdaj 19 sekund prednosti v rumeni majici.

Gibanje leve rame je bilo precej omejeno, na noge pa se ne morem pritoževati.

Dolgo je trajalo

To je nazadnje nosil na dirki po Baskiji, na kateri je dobil uvodno vožnjo na čas, nato pa odstopil po padcu v 4. etapi, v katerega sta bila vpletena tudi Evenepoel in Jonas Vingegaard. Roglič je v cilju sicer razkril, da je tokrat še čutil posledice četrtkovega padca. »Gibanje leve rame je bilo precej omejeno, lahko sem sicer še segel v žep dresa. Noge pa so delovale dobro, nanje se ne morem pritoževati. Končno sem zmagal, dolgo je trajalo. Vsa ekipa je zavzeto delala od začetka dirke, v 2. etapi se nam ni izšlo, potem je sledil padec. Tokratna predstava je bila izjemna, lahko uživamo,« je povedal Roglič, ki ve, da kriterij Dauphine, na katerem je že zmagal leta 2022, še ni odločen.

Današnja 7. etapa bo kraljevska s 4500 višinskimi metri in ciljnim vzponom na Samoens 1600 (10 km, 9,3-odstotni povprečni naklon). Tudi sklepna 8. bo zahtevna s 3640 višinskimi metri in ciljnim vzponom na Plateau des Glieres (9,4 km, 7,1 %). »Gremo nazaj k osnovam, glavno je končati ob kolesih tekmecev, vse drugo bo bonus,« je Rogla dal vedeti, da je zdaj Evenepoel tisti, ki bo moral napadati.