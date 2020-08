Roglič po padcu v bolečinah, kaj bo jutri?

Nastop Primoža Rogliča na zadnji etapi dirke kriterij Dauphine je vprašljiv po padcu v današnji etapi, a v njegovi ekipi Jumbo-Visma zagotavljajo, da bodo naredili vse, da bi lahko nastopil tudi jutri v okolici Megeva. Roglič v skupnem seštevku s 14 sekundami prednosti.



Kot poroča kolesarski portal Cyclingnews, je v ekipi Jumbo-Visma vse podrejeno Rogliču, predvsem pa njegovemu zdravju. Prav zato je še nekaj neznank, ali bo nastopil. »Videli ste ga, ko je končal etapo. Bil je še vedno močan, toda vse ga je bolelo, imel je modrice in odrgnine. Moramo počakati do jutri, bomo videli,« so citirali direktorja ekipe Grischo Niermanna, ki je dodal, da se mu zdi, »da bo Primož jutri na startu«.



Roglič se danes po končani etapi ni udeležil medijskih obveznosti, prav tako ni bilo nobenih uradnih informacij o njegovem zdravstvenem stanju.



O njegovem padcu je spregovoril tudi moštveni sotekmovalec Wout van Aert, ki je bil z njim tik pred dogodkom, padca pa ni videl. »Ustavil sem, da bi šel 'odtočit'. Ko sem se vrnil, so vsi avtomobili stali. Mislil sem, da bo odnehal, videti je bil malo omotičen. Rekel sem mu: 'Greva naprej.' Ko sva bila spet v glavnini, sem videl, da je v redu in da lahko kolesari ...«