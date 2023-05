Risi na Baltiku v lov na prvi plen

Pred slovensko hokejsko reprezentanco je na 86. svetovnem prvenstvu tisti prvi dan D. Gre namreč za današnjo tekmo z Norveško (15.20), velesilo nordijskih smučarskih panog in biatlona, v hokeju pa deželo kakovostnih posameznikov, vendar po razmerjih moči vendarle razred nižje od tistih vodilnih hokejskih selekcij na svetu. V nasprotju s Slovenijo ima na lestvici po dveh krogih eno točko (osvojila jo je za neodločen izid po 60 minutah proti Kazahstanu), zdaj pa so risi, zlasti s popotnico dobrih trenutkov nedeljske predstave proti Kanadčanom, trdno odločeni kreniti v boj za zmago.

Preteklost tekem med Slovenijo in Norveško razkriva marsikaj, tudi zelo napeto predstavo v boju za četrtfinale olimpijskih iger v Pjongčangu 2018. Obakrat je risom le malo manjkalo, pa bi zmagali. »Uf, kako je takrat branil Lars Haugen,« se je spomnil Rok Tičar, slovenski napadalec iz celovškega moštva KAC, pri katerem je bil nekoč ljubljenec občinstva, podobno kot zdaj omenjeni 34-letni ris, prav ta norveški vratar. Ob tem je Tičar dodal, kako so mu klubski soigralci pripovedovali, da bi se lahko pred leti za naslov prvaka obrisali pod nosom, če ne bi imeli tega vikinga ...

»Seveda smo si ogledali dosedanji norveški tekmi. Zlasti nas je zanimala njihova predstava proti Kazahstanu, saj so bili tam pogosteje v napadalni tretjini. Spremljal sem njihove prehode pred vrata tekmeca, opazoval postavitev z igralcem več. Proti Švici pa so bili podrejeni. Toda kakorkoli, nočem se prepuščati pretirano podrobni analizi tekmeca, še manj pa s tem obremenjevati naše moštvo,« je po včerajšnjem treningu poudaril slovenski selektor Matjaž Kopitar.

Sestanek na dan tekme

Danes moštva v dopoldanskih urah v dvorano za trening ob nacionalnem atletskem in nogometnem štadionu, zgrajenem leta 1929 in pozneje večkrat prenovljenem, ne bo. Tudi zdaj je v okolici športnega parka veliko gradbišče, prevladujeta hrup in gost promet. »Dejansko je bolje torkove dopoldanske ure v pričakovanju tekme izkoristiti za sprehod in tek blizu hotela, ne pa izgubljati časa v prometnih zamaških na poti do dvorane,« nam je še dejal Kopitar, ki je po včerajšnjem treningu igralcem namenil prosto: »Dovolj je bilo razmišljanja o hokeju v prvih dveh tekmovalnih dneh in na tem treningu. Sestanek bomo imeli na dan tekme.«

Sicer pa je ob pogledu k slovenskemu moštvu zaenkrat najpomembneje, da vsaj za zdaj ni nikakršnih vidnejših zapisov v zdravstvenem biltenu, podoba tekme s Kanado je bila v večjem delu iz slovenskega zornega kota prav spodobna, zares črno piko si prisluži le zadnja tretjina premierne predstave proti Švici.