Riera prihaja na stadion, na katerem je pustil neizbrisen pečat

Komaj so si ljubitelji nogometa, med njimi predvsem Olimpijini privrženci, oddahnili od živahnega torkovega večera v razprodanih Stožicah in boja gostiteljev z odličnim Galatasarayem, že je pred vrati jutri novo razburljivo večerno dogajanje, tokrat z našima vodilnima štajerskima kluboma. Celjani se bodo doma pomerili z beloruskim moštvom Neman Grodno, Mariborčani pa bodo gostovali pri še enem istanbulskem velikanu Fenerbahčeju.

Če Olimpijin spodrsljaj na tej ravni ni usoden – po zmagi v Ljubljani s 3:0 so si Turki na stežaj odprli dveri 4. kvalifikacijskega kroga lige prvakov –, saj so si zmaji v tem tekmovalnem sistemu že zagotovili nastop v jesenskem skupinskem delu vsaj v konferenčni ligi, si rumeno-modri iz Celja ter vijolični iz Ljudskega vrta to morajo še priboriti. Zdaj so namreč na 3. stopnici poti do omenjenega tretjega razreda evropskih klubskih tekmovanj – konferenčne lige.

Boj z Belorusi bodo celjski nogometaši odprli doma, na njihovo žalost pa te uvodne tekme, ob 20. uri, ne bodo mogli igrati na svojem igrišču. Resda je štadion Z'dežele s 13.000 sedeži takoj za ljubljansko areno drugi največji na Slovenskem, vseeno pa ne omogoča razmer, ki jih Uefa zahteva za 3. kvalifikacijski krog. Zato se bodo igralci trenerja Alberta Riere jutri preselili v Ljubljano in Stožice bodo tako v treh dneh že drugič prizorišče evropske nogometne predstave.

O njegovi motiviranosti ne bo dvomov

Predvsem bo zanimivo prav za omenjenega španskega stratega, ki se je pomladi kot Olimpijin trener podpisal pod šampionski naslov in lovoriko v pokalu NZS, nato pa po sporu s klubskim vodstvom moral pobrati šila in kopita. O njegovi motiviranosti v dobro znanem okolju jutri ne bo dvomov, veliko zgodbo je v Celju začel že z izločitvijo favorizirane portugalske Vitorie iz Guimaraesa v prejšnjem kvalifikacijskem krogu. Neman Grodno, ki v Belorusiji še zdaleč ne uživa ugleda Dinama iz Minska ali novodobnega bogatega kluba BATE Borisov, se povrhu zdi lažje premagljiv kot Vitoria ...

Maribor? Najuspešnejši slovenski klub na evropski sceni bo jutri (18.30) predvidoma na precej hujši preizkušnji kot pa celjsko moštvo. Vijolični se bodo namreč pomerili v Istanbulu s Fenerbahčejem, klubom izjemne tradicije in krepko višjimi denarnimi zmožnostmi, kot jih imajo v Ljudskem vrtu. Mariborčani stavijo na izkušnje iz Evrope, veseli so tudi, ker je v Turčijo z njimi odpotoval Ivan Brnič, ki je sicer blizu odhoda iz Ljudskega vrta. Najbolj mikavna ponudba naj bi zanj prišla iz vrst Olympiakosa, enega vodilnih grških klubov.