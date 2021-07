Prvič na najvišji stopnički v konkurenci najboljših karateistk na svetu

FOTO: osebni arhiv

Članica borilnega športnega društva Fight Club Shony,, je v soboto v Poreču osvojila zlato medaljo na svetovnem pokalu WKF Karate 1 Youth League, kjer je nastopilo prek dva tisoč tekmovalcev iz 52 držav sveta. Karateistka je na tekmovanju nastopila v kategoriji mladink do 53 kg, nanizala šest zaporednih zmag in se prvič na svoji mladi športni poti povzpela na najvišjo stopničko v konkurenci najboljših karateistk na svetu.Elin vrhunski dosežek je dopolnila, ki je v četrtem krogu klonila kasnejši zmagovalki. V prvem repasažnem boju ji je pot proti odličju zaprla nasprotnica iz Srbije, vsekakor pa je končno deveto mesto za 13-letno dekle, ki je na tovrstnem tekmovanju prvič nastopilo, odličen in spoštljiv dosežek, sporočajo iz kluba. Pri kadetinjah nad 54 kg jepo porazu v 1/16 finala končala na 17. mestu.insta tokrat ostala brez vidnejše uvrstitve.»Glede na to, da je za nami komaj leto dni delovanja v novem klubu, smo na svoje dosežke izjemno ponosni. V naše vrste se je v zadnjem letu vpisalo skoraj 150 članov, napolnili smo vse razpisane programe (Shony vrtec, karate, boks, tekvondo, Shony Fit in Self Defense). V tekmovalni skupini karateja vadijo štiri državne reprezentantke, ki so na tekmovanjih za pokal Slovenije osvojile devet medalj (štiri zlate, tri srebrne in dve bronasti), piko na i pa smo postavili z osvojitvijo zlate medalje na svetovnem pokalu. Zdaj ko se evforija po izjemnem dosežku počasi umirja, sledita temeljita analiza posnetkov borb in priprava izhodišč za uspešen nastop na mladinskem evropskem prvenstvu, ki bo avgusta na Finskem. V sklopu priprav na omenjeno tekmovanje sledijo še nastop na Grand Prix Slovakia, nekaj kontrolnih dvobojev v sodelovanju s hrvaško ekipo in dvojne priprave reprezentance. Vse misli torej usmerjamo v prihajajoče izzive in prepričani smo, da bo zgodb, kot je današnja, še veliko,« je bil po tekmovanju jasen in zadovoljen trener