Gojijo tri olimpijske borilne discipline, pri njih se vadba začne že v vrtcu

Njihova najuspešnejša tekmovalka Ela Petan, bo v mesecu avgustu nastopila na mladinskem EP na Finskem. FOTO: osebni arhiv

Shony vrtec za najmlajše

Glavni trener kluba Sašo (Shony) Vaš, pa skrbi za strokovni in tekmovalni del v borilnih panogah, rekreativne boksarje in tečaje samoobrambe. Omenjeni je nosilec štirih odličij iz svetovnih prvenstev in pokalov ter 16kratni zmagovalec državnih prvenstev in tekmovanj za pokal Slovenije, 4 leta je vodil tudi ženske državne reprezentančne selekcije v karateju. Letos mu je MŠŠ podelilo tudi naziv 'Predavatelja višje šole' na področju športa. FOTO: osebni arhiv

Vse naenkrat ne gre, a s trdim delom ...

Navržimo nekaj šokantnih podatkov, ki jih navaja slovenska stroka in so posledica epidemije koronavirusa. Dve tretjini naših otrok je med aprilom 2019 in junijem 2020 nazadovalo v gibalnih sposobnostih, predvsem vzdržljivosti in koordinaciji. Pri več kot polovici otrok smo ugotovili povečanje podkožnega maščevja. Največji upad je bil pri tistih, ki so bili prej najbolj aktivni. Na srečo v Posavju temu ni tako, saj je bil lansko leto ustanovljen Fight Club Shony, borilno športno društvo s 30 letnimi izkušnjami na področju borilnih veščin, z vizijo ustanovitve olimpijskega borilnega centra.»Glede na odziv javnosti, smo na dobri poti, da v Posavju zgradimo res lepo zgodbo. Gojimo kar tri olimpijske borilne discipline - karate, boks in taekwondo. Smo člani vseh treh panožnih zvez in prav v vseh se nameravamo tekmovalno udejstvovati. Trenutno je naša najuspešnejša sekcija karate, kjer barve državne reprezentance zastopajo 4 dekleta, naša najuspešnejša tekmovalka, bo v mesecu avgustu nastopila na mladinskem EP na Finskem,« pove trener, diplomirani trener, ki se je v svoji pestri tekmovalni zgodovini se je preizkusil v Taekwon-do-ju, K1 kickboxingu, Jiu Jitsu in karateju ter v slednjem dosegel največje tekmovalne dosežke, saj se je kar trikrat prebil na stopničke z najboljšimi na svetu.Trener Shony nikakor ne more mimo tega, da se vadba v njihovem začne že v vrtcu, saj se otroci od 3. do 5. leta starosti včlanijo v t.i. program Shony vrtec: »Glede na to, da je omenjeno starostno obdobje ključno za pridobivanje motoričnih informacij, ki jih je v kasnejšem starostnem obdobju težko nadomestiti, je vrtčevski program namenjen spoznavanju osnov motorike, gimnastike, atletike in borilnih iger s sistematičnim ustvarjanjem temeljev za kasnejšo uspešnost v izbrani borilni disciplini. Pred vstopom v šolo otroci opravijo test na podlagi formule, ki je pokazatelj morfoloških značilnosti in nadarjenosti za določeno disciplino in upoštevajoč željo otrok in subjektivno oceno trenerja, so otroci ob vstopu v šolo vključeni v eno izmed treh borilnih disciplin, ki jih v klubu ponujamo. Znotraj posamezne discipline se potem prizadevne in nadarjene otroke usmerja v tekmovalni šport, vsem ostalim pa nudimo učenje posamezne veščine in kvalitetno preživljanje prostega časa.«Poleg rednih programov za otroke in tekmovalnih treningov izvajajo tudi programe rekreativnega boksa, ki so letos poželi velik uspeh. Klubska ponudba je privlačna za vse člane družine, saj so v klubu razpisali še program za dekleta, pri katerem oblikujejo postavo, nudijo pa še redni in obdobni tečaj samoobrambe.»Naša vizija je ustanovitev centra, ki bo zadostil vsem potrebam za uspešen razvoj športnikove poti, ki bo vključeval tako vadbeni prostor z blazinami in ogledali, kot svoj boksarski ring, redno dostopne rekvizite in uteži za sklop telesne priprave. Vse naenkrat žal ne gre, vsekakor pa bomo s trdim delom razvijali svojo vizijo še naprej in verjamemo, da bo o nas še veliko lepega slišati...,« poudarja trener, ki v teh težkih, športu ne ravno naklonjenih časih piše lepo športno zgodbo.