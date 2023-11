Prvaki v lov na veliko senzacijo. Čudež? Zakaj pa ne, razmišljajo v taboru Olimpije

Čudež? Zakaj pa ne, razmišljajo v taboru nogometašev Olimpije pred današnjo peto tekmo (18.45) v konferenčni ligi v skupini H, v kateri so trenutno zadnji, a še niso brez možnosti za napredovanje v spomladanski izločilni del tekmovanja. V Stožicah bodo gostili nespornega favorita in vodilnega v skupini Lille.

Matematične enačbe Olimpiji še dajejo upanje, a ni vse odvisno od nje, kombinacij je veliko. A vse bo padlo v vodo, če Olimpija ne bo ugnala zanjo vendarle vesoljskega Lilla. Če ga bo, mora upati, da Slovan ne bo zmagal na Ferskih otokih. V vsakem primeru mora slovenski prvak, ki v svoji novejši zgodovini (od leta 2009) še ni igral proti tako močnemu in uglednemu tekmecu, priti v položaj, ko se bo o drugem mestu (ali prvem!?) odločalo v Bratislavi v zadnjem krogu. Teoretično črn scenarij grozi tudi Francozom.

Olimpijina oteževalna okoliščina je prav Lillovo izhodišče: v Stožicah si četrtouvrščeno moštvo v »ligue 1« lahko zagotovi napredovanje, kar pomeni, da bo vsaj v taktični pripravi portugalski trener Paulo Fonseca vse podredil zmagi. Ali bo šel v lov na uspeh z najboljšimi igralci, rezervisti ali s kombinirano zasedbo, je neznanka, a v Evropi je doslej uporabljal tretjo različico. Olimpijine delnice ne kotirajo visoko, upanje pa ohranjajo predstave pod taktirko Zorana Zeljkovića.

»Videti smo kot moštvo in veliko dobrih stvari se je vrnilo v slačilnico,« je bil o razlogih za dvig forme in rezultatski vzpon iskren Jorge Silva. sicer najboljši podajalec zeleno-belih.

Skupina H Vrstni red: Lille 8, Slovan 7, Klaksvik 4, Olimpija 3.

S pomočjo Luke Elsnerja

Zeljković ima na voljo vse razpoložljive igralce, podrobno in tudi s pomočjo »Francoza« Luke Elsnerja (trenerja kluba Le Havre, op. p.) je do zadnje podrobnosti proučil tekmece, ki jih v Stožicah čaka najzahtevnejša ovira – slabo igrišče.

»Preveril sem, v kakšnem stanju je, res se trudijo, da bi ga čim bolje pripravili, a je tudi res, da bo zdaj igrišče naš zaveznik. Toda nočem, da bi le 'trgali' igro,« je o naravnem zavezniku povedal ljubljanski trener, ki dobro ve, da njegov kolega in tekmec neguje tehnično dovršeno igro. Olimpija je bila v Evropi v skupini evropska le proti Klaksviku.

Kako ponoviti najboljše, kar so pokazali, bo narekoval tudi nasprotnik. Zeljković je bil slikovit. »Zahteval bom, da pokažejo j....!« A pogum in drznost ne bosta dovolj. »Opazil sem, da so si v Lillu premalo upali igrati, zdaj bom vztrajal pri tem, da si bodo upali več. Trpeli bomo, toda ne moremo veliko izgubiti. Ko bomo za žogo, bomo morali biti maksimalno organizirani, ko bo žoga v naših nogah, pa bo treba pokazati veliko znanja,« je preprosta Zeljkovićeva filozofija.

Niti z besedo ni omenil nedeljskega velikega derbija v Ljudskem vrtu. Glavni sodnik bo 33-letni Nemec Sven Jablonski.