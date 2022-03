Prišla, videla, zmagala

Velik korak je storjen, rokometašice Krima Mercatorja so namreč v uvodni tekmi končnice za uvrstitev v četrtfinale lige prvakinj v Ljubljani premagale madžarski Ferencvaros s 33:26 (15:14). Uvrstitev med osmerico najboljših v elitnem tekmovanju je povsem blizu, toda, pozor, ostaja še 60 minut igre na povratni tekmi v soboto v Budimpešti.

Okrepljene krimovke – v svoje vrste so zvabile slovensko zvezdnico Ano Gros iz moskovskega CSKA, tik pred sobotno tekmo pa še črnogorsko krožno napadalko Tatjano Brnović iz Rostova na Donu – so tokrat na kolena prepričljivo položile tradicionalne tekmice iz Madžarske.

Osrednji osebnosti uvodnega obračuna sta bili Grosova, dosegla je 13 golov, in srbska vratarka Jovana Risović, ki je zbrala 17 obramb. Do 25. minute je bila tekma povsem enakovredna (11:11), v drugi polovici prvega polčasa pa jo je na stran Krima prevesila Risovićeva. Po njenih sijajnih posredovanjih so si krimovke v 28. minuti prvič na tekmi priigrale tri gole prednosti (14:11), a so v končnici zaigrale malce neodgovorno in prednost se je stopila na zadetek.

Sreča z rdečim kartonom

Krimovke pa so bile v nadaljevanju sijajne. Z granitno obrambo in izjemno učinkovito Grosovo – Velenjčanka je že v 42. minuti tekmicam zabila svoj deseti gol! – so povsem zasenčile tekmice. Po simultanki Grosove in soigralk so si v 45. minuti že priigrale šest golov prednosti (25:19). V nadaljevanju niso popustile niti za ped, v 54. minuti so imele najvišjo prednost na tekmi (31:24), lepe prednosti v končnici niso zapravile.

»Prvi polčas je bil živčen tako v obrambi kot napadu. Nismo našle rešitve za njihove strelke, še posebej Emily Bölk. V drugem polčasu pa smo imele nekaj sreče. Bölkova je dobila rdeči karton, tako da smo imele malce manj skrbi. Na gostovanje odhajamo z mislijo na pozitiven razplet,« je povedala ukrajinska trenerka Krima s slovenskim potnim listom Natalija Derepasko.

»Na ekipo sem zelo ponosna. Odigrale smo odlično tekmo, a nekaj stvari še moramo popraviti. Povratni obračun v Budimpešti bo zahtevnejši že zaradi njihovih navijačev. Maksimalno se moramo pripraviti, časa za preračunavanje okoli rezultata ni,« je dodala Ana Gros. Marko Uršič